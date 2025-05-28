  • Новость часаКиев и Берлин заключили договор на производство дальнобойного оружия на Украине
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 16:54 • Новости дня

    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР

    Минобороны показало видео освобождения села Зеленое Поле в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России опубликовало видеозапись освобождения населенного пункта Зеленое Поле в ДНР.

    МО в Telegram-канале опубликовало видеозапись освобождения населенного пункта Зеленое Поле в ДНР. Военные 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотных систем осуществили прорыв обороны противника. Штурмовые подразделения вошли в населенный пункт, подавили основные очаги сопротивления и приступили к зачистке территории.

    В ходе операции российские военные полностью зачистили 460 строений в Зеленом Поле. После установления контроля над населенным пунктом они водрузили российские флаги.

    Напомним, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опытный украинский пилот истребителя МиГ-29 долго уходил от ракет, но его удалось ликвидировать ударом российского зенитного комплекса «Бук-М3», рассказали в расчете комплекса.

    Начальник расчета Антон Осипов рассказал «Звезде», что воздушная цель неоднократно фиксировалась радарами – пилот украинского МиГ-29 действовал нагло, уверенно приближался к позициям российских войск и всегда вовремя уходил от ракетных ударов.

    В этот раз противник допустил ошибку, взлетев выше положенного. Благодаря этому самолет оказался в зоне поражения, и расчет воспользовался моментом: был произведен захват, после чего ракета отправилась за целью.

    «Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», – заявил Осипов.

    Он добавил, что несмотря на мастерство пилота, расчет «Бука-М3» сумел сработать быстрее и уничтожить самолет противника.

    В прошлую субботу, 24 мая, российская противовоздушная оборона уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении достигли такого уровня, что в строю осталось менее 20% личного состава.

    Около 80% личного состава 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины было уничтожено в результате продолжительных попыток удержать оборону на Южно-Донецком участке, передает ТАСС. В составе бригады находились боевики ряда террористических организаций, включая «Правый сектор» (запрещен в России).

    В российских силовых структурах отметили: «От 67-й бригады осталось менее 20%. Личный состав украинское командование уничтожило в бесконечных попытках удержать оборону на Южно-Донецком направлении».

    Также сообщается, что уцелевший после боев личный состав бригады считается небоеспособным и не способен продолжать полноценные военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удары по позициям 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.

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    28 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России

    Военный эксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России

    Эксперт указал на изменение тактики атак украинских беспилотников на регионы России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В европейской части России должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины. Также необходимо наращивать удары по местам доставки и сборки украинских дронов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы уничтожили и перехватили 296 беспилотников ВСУ над 14 регионами.

    «ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту – жилому дому или предприятию», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «При таких налетах все цели перехватить очень сложно, прорыв какого-то числа беспилотников обязательно будет. Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налетов, скорее всего, будет увеличиваться», – спрогнозировал эксперт, напомнив, что в этом году Украина планирует собрать несколько десятков тысяч дронов.

    «Помимо этого, России нужно активно наращивать производство средств ПВО, а также запускать всевозможные дополнительные курсы для подготовки специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны», – считает собеседник.

    «Впрочем, самое главное – наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте. Это, на мой взгляд, самый эффективный способ противодействия», – указал эксперт.

    «Стоит отметить, что Киев атакует хаотично все объекты, до которых может дотянуться. Цель одна – создать панику в обществе. По задумке противника, это повлияет на позиции российской стороны в переговорах по урегулированию украинского кризиса», – резюмировал Кнутов.

    За минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Telegram-канале. Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

    В Подмосковье ПВО отработала по целям в 12 муниципальных образованиях, было сбито 42 беспилотника, сообщил глава региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. В Чехове повреждены три жилых дома – в селе Троицкое на улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Еще один дрон приземлился на парковку технопарка «Элма».

    В Брянской области взрыв повредил окна многоэтажки и шесть автомобилей. В белгородском селе Красная Поляна мужчина получил контузию при детонации беспилотника. Крупных разрушений и погибших при авианалете ВСУ нет. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как лишить Украину массового производства беспилотников.

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    27 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Российская армия продвинулась на 10-15 километров вглубь Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде районов Сумской области российские войска продвинулись вперед и расширили фронт, формируя новую буферную зону на границе.

    Как передает ТАСС, российские военные формируют масштабную буферную зону в Сумской области на границе с Курской областью РФ. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на некоторых участках продвижение армии РФ составило более 10 км.

    По словам Марочко, российские военнослужащие взяли под контроль широкий участок фронта – порядка 15 км. Он отметил: «Более 10 км на некоторых участках продвинулись наши войска. Более того, очень широкий участок фронта взяли наши военнослужащие – порядка 15 км. И вот на этом широком участке фронта наши военнослужащие не просто продвигаются, но и заявляют о своих больших результатах».

    Марочко добавил, что формирование буферной зоны на этом направлении продолжается, а результаты операции оцениваются как существенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, линия соприкосновения в Сумской области была отодвинута силами ВС России от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров.

    Российские военные продвинулись на широком участке фронта в Сумской области, что приводит к увеличению буферной зоны у границы с Курской областью.

    Военные России широким фронтом ведут наступление в Сумской области, подтверждением этому стало освобождение населенного пункта Басовка.

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    28 мая 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а «Восток» освободил Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Хотеня, Алексеевки, Бессаловки, Осоевки, Садков, Варачино, Хутора Красного и Александрии в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Эсхара, Волчанска, Волчанских Хуторов и Крейдянки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад с боеприпасами.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Комаром, Новополем в ДНР, Гавриловкой в Днепропетровской области и Гуляйполем в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 165 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Двуречанского, Купянска, Новоосиново, Песчаного в Харьковской области и Кировска в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Миньковки, Берестока, Васюковки, Северска, Славянска, Серебрянки, Шевченко, Константиновки, Александро-Шультино, Дружковки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре бронемашины, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склады с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Степановки, Владимировки, Русина Яра, Гродовки, Яблоновки, Димитрова, Новоторецкого, Ульяновки, Петровского, Новосергеевки, Красноармейска и Новоэкономического в ДНР.

    При этом потери противника составили более 440 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины «Козак».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны около Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Червоной Криницы в Запорожской области и Николаевки, Антоновки, Осокоровки в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 60 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР. За день до этого они освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, а ранее Романовку в ДНР.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    28 мая 2025, 03:46 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА на Россию

    Гутерриш осудил удары беспилотников ВСУ по гражданским объектам России

    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА на Россию
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил недопустимость атак на гражданскую инфраструктуру России украинскими беспилотниками, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь обеспокоен последствиями сообщений об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации. Нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные нападения, где бы они ни происходили», – приводятся слова Дюжаррика на сайте организации.

    Он напомнил, что Гутерриш призывал к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН.

    Напомним, с 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации, сообщило Минобороны России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское оборонное ведомство доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    28 мая 2025, 07:45 • Новости дня
    Водолацкий заявил о слабых укреплениях ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, отсутствие мощных укрепрайонов у ВСУ в Днепропетровской области может облегчить продвижение российских войск.

    Как сообщает ТАСС, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что российским военным будет проще продвигаться в Днепропетровской области из-за отсутствия мощных укрепленных районов у противника. Водолацкий отметил, что в течение последних шести месяцев ВСУ активизировали строительство окопов, опорных пунктов и дзотов, однако эти сооружения не сопоставимы по масштабам с фортификациями, которые создавались в Луганской и Донецкой народных республиках в течение десяти лет.

    «На территории Днепропетровской области таких мощных укрепрайонов они просто физически не смогут сделать. Населенные пункты там не будут так тяжело браться, как сегодня Часов Яр, к примеру, это немного упростит задачу нашим вооруженным силам», – заявил Водолацкий.

    Ранее, по данным силовых структур, ВСУ перебросили около батальона резервных сил из состава 67-й отдельной механизированной бригады для удержания обороны на границе ДНР и Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Ударами БПЛА в Днепре были уничтожены 20 боевиков ВСУ.

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    28 мая 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о 65-летних «добровольцах» в рядах ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    Колоссальные потери ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях заставляют выискивать невероятные способы пополнения редеющих рядов, в частности, на сумском направлении начали формировать боевые группы из пожилых мужчин 60-65 лет, рассказали бойца группировки «Север».

    «Сумские националисты пытаются сформировать боевые группы из мужчин 60-65 лет  для участия в боевых действиях на данном участке фронта, но испытывают дефицит и с «добровольцами», и с финансированием», – сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

    Бойцы группировки в течение 27 мая отразили две попытки противника просочиться в Курскую область. На Волчанском и Липцовском направлениях были  уничтожены четыре штурмгруппы с автомобильной техникой и два артрасчета ВСУ.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись на 110 метров в Волчанске, где зачистили семь домовладений. За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины перебросили на Сумское направление Черновицкий погранотряд (31-й погранотряд), который прежде ловил уклонистов на границе с Молдавией.

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    27 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности мер безопасности России при любых условиях

    Песков подчеркнул продолжение обеспечения безопасности России независимо от переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва подтвердила, что курс на обеспечение национальной безопасности не зависит от переговоров по Украине или заявлений президента США.

    Россия будет продолжать обеспечивать свою безопасность в любых обстоятельствах, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, вопрос безопасности страны остается неизменным при любых внешнеполитических условиях.

    Песков подчеркнул: «Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит – Россия будет обеспечивать свою безопасность». Представитель Кремля дал понять, что вне зависимости от международных диалогов или риторики США, государственная стратегия по защите интересов России останется прежней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности обсуждать создание новой архитектуры евразийской безопасности с привлечением всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза.

    Президент Владимир Путин отметил, что российские военные сосредоточены на формировании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. Россия инициировала заседание ООН, чтобы раскрыть миру свою позицию по ситуации на Украине и противодействовать попыткам Европы помешать урегулированию.

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    28 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Экс-главком ВКС Бондарев назвал способные перехватить Taurus российские ПВО

    Экс-главком ВКС Бондарев: С-400, «Тор», «Панцирь» способны перехватывать Taurus

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские комплексы ПВО С-400, С-350, С-300, «Тор» и «Панцирь» и другие способны перехватывать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщил первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

    «Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 км, способная лететь на высоте 50 м с огибанием рельефа местности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бондарев напомнил, что не только Германия, но и так называемая «коалиция желающих» раннее упражнялась с подобным оружием, однако у России есть арсенал для их перехвата.

    «Больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы «коалиции желающих», а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа», – добавил сенатор.

    Он оценил путаницу в словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предположил, что, возможно, на него повлияли массированные удары ВС России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    «До него наконец доходит, что «коалиция желающих» реально может превратиться в коалицию пожалевших», – резюмировал Бондарев.

    Напомним, 26 мая канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    28 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    США отказались подтвердить отмену ограничений на дальнобойность оружия Киева

    Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на дальнобойность вооружений

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский Госдепартамент воздержался от комментариев по поводу возможной отмены ограничений на дальность поставляемого Киеву вооружения, несмотря на заявления Германии.

    Представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс не стала отвечать на вопрос о словах германского канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что Германия и союзники, в том числе США, давно отменили ограничения на дальность ударов украинским вооружением, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», – ответила она.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна сняла ограничения на использование украинцами немецких вооружений для атак по территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что Лавров преподал урок канцлеру Германии Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия.

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    27 мая 2025, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал снятие ограничений с ракет для ВСУ эскалацией ситуации

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на возможное усиление конфликта, если Европа разрешит увеличить дальность ракет, поставляемых на Украину.

    Оценку высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он уточнил, что ранее Мерц заявил о якобы принятом решении в ЕС увеличить дальность оружия для Украины, но позже другие чиновники эту информацию опровергли. По словам Пескова, ситуация остается неясной, так как Мерц вновь подтвердил свои слова, настаивая, что решение было принято несколько месяцев назад.

    Песков отметил: «Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются». Он подчеркнул, что подобные шаги способны существенно усложнить усилия по мирному разрешению конфликта.

    Ранее Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

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