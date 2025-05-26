Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
За сутки над различными регионами России средствами ПВО были уничтожены 148 беспилотников самолетного типа, из них 31 аппарат – в Брянской области, сообщило Министерство обороны.
В период с 20.00 мск 25 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, 31 беспилотник был сбит над территорией Брянской области, 16 – над Белгородской, 11 – над Курской, девять – над Тульской, восемь – над Орловской областью. Шесть беспилотников уничтожено над Московским регионом, пять – над Калужской областью. Еще четыре аппарата сбиты над Ивановской областью, два – над Рязанской, два – над Владимирской, один – над Ярославской областью и один – над Республикой Татарстан.
Всего за время налета с 10.00 мск 25 мая до 8.00 мск 26 мая над российскими регионами уничтожено 148 украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее Ярославле отразили атаку украинского беспилотника. В Ивановской области также отразили атаку БПЛА. Российская ПВО отразила атаку беспилотников, которые летели на Москву.