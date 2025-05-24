При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Родственники решили заморозить тело писателя Никитина «для воскрешения»
Писатель-фантаст Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, для возможного «будущего оживления», сообщила вдова Лилия Никитина.
Согласно последней воле писателя-фантаста, его тело подвергнут криоконсервации с целью возможного оживления в будущем, если медицина достанет нужного уровня. Лилия Никитина отметила, что процедура потребует значительных финансовых затрат, и семья обратилась за помощью к читателям, коллегам и поклонникам творчества писателя. передает РИА «Новости».
«Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей», – сообщила вдова писателя.
Юрий Никитин скончался в возрасте 85 лет. Он был автором более 40 книг, среди которых такие известные произведения, как «Трое из леса», «Передышка бывает недолгой», цикл «Русские идут». Никитин писал в жанрах научной фантастики, исторического романа и славянского фэнтези, а также публиковался под псевдонимом Гай Юлий Орловский.