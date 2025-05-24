Стало известно о возможном освобождении похищенной в Ираке россиянки

Al Rabiaa: Похищенную гражданку Израиля и России могут освободить через неделю

Tекст: Вера Басилая

Телеканал Al Rabiaa сообщил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, удерживаемая в плену в Ираке, может быть освобождена в ближайшие 7–10 дней в рамках сделки обмена, передает РИА «Новости».

По информации источников телеканала, ее освобождение связано с возможным выходом на свободу семи заключенных, среди которых один гражданин Ирана. Эти лица обвиняются в нападениях на объекты США в Ираке.

Источники телеканала подчеркнули, что обмен должен состояться не позднее, чем через неделю или десять дней.

Цуркова была похищена на территории Ирака, где занималась исследовательской работой. Ситуация находится под контролем дипломатов нескольких стран. Официальные представители России пока не комментировали детали возможной сделки.

Ранее иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с похищенной в Ираке Елизаветой Цурковой, где она заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ».

Похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако власти Израиля не разглашали информацию до появления сведений в СМИ.

За похищением, по данным израильской стороны, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

