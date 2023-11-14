Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля

Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Цурковой

Tекст: Антон Антонов

На опубликованном Al Rabiaa видео Цуркова говорит на иврите, что пыталась установить в Сирии связи «между Израилем и демократическими силами Сирии». Она заявила, что прибыла в страну «в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ», а позднее действовала в Ираке – «работала над нормализацией с иракской либеральной оппозицией». Цуркова на видео говорит, что «основной задачей в последнее время было разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке», передает РИА «Новости».

Цуркова осудила израильские военные действия в секторе Газа, а также заявила, что премьером Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Она обратилась к семьям заложников ХАМАС с призывом убедить правительство Израиля прекратить боевые действия, а свою семью призвала добиваться ее освобождения.

Напомним, похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако инцидент не разглашался властями Израиля до появления сведений о нем в СМИ. По данным израильской стороны, за похищением, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщал, что обращений в посольство по поводу россиянки не поступало. Однако издание Israel National News заявило, что власти России совместно с руководством США и Израиля принимают меры для ее освобождения. Также сообщалось, что Цуркова, неоднократно посещавшая Ирак с научными целями, въехала в страну, хотя знала о запрете посещений этого государства законами Израиля.