Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Политолог Корякин: Восстановление приграничья – общенациональное дело России

Tекст: Олег Исайченко

«Президент обозначил необходимость создания буферной зоны вдоль российской границы. Это обеспечит безопасность восстановления регионов, нормализации жизни и дальнейшее социально-экономическое развитие», – отметил Станислав Корякин, член Общественной палаты России, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

По его словам, крайне важно, что к работе будут привлечены «сразу несколько федеральных ведомств». «Как и в случае с восстановлением новых регионов, возвращение приграничных областей к нормальной жизни – общенациональное дело. Нет никаких сомнений в том, что все будет отстроено и отремонтировано. Фокус должен быть сделан на координации усилий различных структур», – подчеркнул политконсультант.

Среди других важных тем совещания эксперт отметил развитие туризма. «Я сам люблю поездить на машине по России, поэтому рад вниманию властей к туристической сфере», – продолжил собеседник. Он указал: уже сейчас в российских регионах ведется масштабная работа по строительству новых дорог, в том числе платных.

«Появляется соответствующая инфраструктура, гостиницы, дополнительные сервисы. Поручения президента призваны реализовать огромный потенциал России в этой отрасли. Однако тут важно и участие предпринимателей. Качество сервиса и его разнообразие – это их прерогатива», – заметил спикер.

«Также принципиальное значение имеет, конечно же, рост детского турпотока и возведение соответствующей системы мест отдыха по всей страны. Это является продолжением воспитательной и духовно-просветительской политики государства – одного из важнейших направлений работы всех органов власти», – резюмировал он.

В четверг президент Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с членами правительства. Главными вопросами были восстановление жилья, социальных, транспортных объектов в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также выплата компенсаций за утраченное имущество и поддержка переселенцев, сообщает Кремль.

«Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, – это разминирование территории, где шли боевые действия, ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками», – указал президент.

Он поручил Минэкономразвития и администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов всех трех областей. «Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации», – указал Путин.

К разработке и реализации программы привлекут Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, Министерства просвещения и другие ведомства.

Другой важной темой совещания стала индустрия отдыха. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, внутренний туризм в России динамично развивается – за прошлый год число поездок по стране превысило 90 млн, увеличившись почти 8%, а к 2030 году должно достичь 140 млн.

Он отметил, что самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. «На основании данных Минэкономразвития Минтранс повышает транспортную доступность курортов, включая организацию сейчас набирающих популярность мультимодальных перевозок», – продолжил он.

Отдельно замглавы правительства остановился на организации детского летнего отдыха. Летом в России будет работать более 40 тыс. детских лагерей, где смогут отдохнуть около 6 млн ребят, из которых 175 тыс. – дети участников СВО.

«Важная дата в этом году – столетний юбилей отмечает международный детский центр «Артек». В праздничные смены туда приедут самые активные и талантливые ребята из 89 регионов и из 32 стран», – сказал вице-премьер, добавив, что в Бердянске открыт филиал «Артека» – «Красная гвоздика».