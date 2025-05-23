Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Песков анонсировал совещание Путина с комиссией ВТС
Президент Владимир Путин намерен провести совещание с комиссией по вопросам военно-технического сотрудничества России с другими государствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Кремле сегодня. В середине дня он проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству», – цитирует Пескова ТАСС.
В ходе заседания подведут итоги работы ВТС в 2024 году, а также обсудят перспективы развития военно-технического сотрудничества и экспорта российских вооружений.
Кроме того, у Путина планируются несколько рабочих встреч, которые будут закрыты от прессы.
В марте премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России Андрея Белоусова содействовать модернизации российской военной техники, поставленной республике.