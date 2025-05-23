Песков анонсировал совещание Путина с комиссией ВТС

Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области

Путин пожелал Волобуеву выздоровления после атаки украинского дрона

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Telegram-канал Кремля, президент Владимир Путин лично позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который получил ранения в результате атаки украинского беспилотника.

Во время телефонного разговора глава государства пожелал Волобуеву скорейшего восстановления. «Поправляйтесь, я еще справлюсь у врачей, как ваши дела. Обнимаю вас. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания», – отметил президент.

Накануне Волобуев принял участие в совещании в городе Курчатов, которое провел президент Владимир Путин с руководителями муниципалитетов Курской области.

«В своем выступлении рассказал президенту о своей работе в августовские дни 2024 года по эвакуации и спасению мирных жителей Беловского района и проинформировал о сегодняшней ситуации по обеспечению жизнедеятельности нашего района», – сообщал Волобуев в своем Telegram.

Также Волобуев на встрече с президентом рассказал, что главы сельских советов, населенных пунктов и коммунальных служб Беловского района Курской области не покидали свои места при вторжении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Волобуев подчеркнул: «Ежедневно я как глава района ездил на приграничные территории, встречался с людьми. Все главы остались на территории, коммунальные службы также остались на территории. Люди видели, что власть на месте».

Он отметил, что с первого дня вторжения ВСУ занимался эвакуацией населения, а затем каждый день помогал жителям, которые решили остаться дома, развозил хлеб и участвовал в ликвидации последствий ударов по коммунальной инфраструктуре.

Волобуев рассказал, что с августа 2024 года лично трижды попадал под обстрел: один из случаев произошел в марте 2025 года, когда обстрел был направлен на администрацию, и он получил травму, находясь на рабочем месте. Последний раз он пострадал, когда привозил хлеб местным жителям, и в момент атаки дрона успел покинуть автомобиль, получив ранение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки украинского дрона на его автомобиль. Волобуев успел выбраться из машины до взрыва.

Ранее Волобуев уже подвергался атаке дрона и был контужен, когда развозил хлеб местным жителям.