Кравцов сообщил о старте ЕГЭ без сбоев и утечек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основной период ЕГЭ стартовал в России без технических сбоев, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС. В пятницу выпускники сдают историю, литературу и химию.

«Экзамен начался без сбоев, без утечек экзаменационных материалов. Проведена была соответствующая подготовительная работа, наш приоритет в том числе – безопасность экзамена», – отметил министр.

Кравцов уточнил, что к проведению ЕГЭ привлечены около 300 тыс. специалистов, а также более 6 тыс. медицинских работников, чтобы обеспечить порядок и безопасность. Кроме того, для выпускников и их родителей работает горячая линия психологической поддержки.

Министр добавил, что ведомство вместе с Рособрнадзором контролирует ситуацию по всей стране и находится на постоянной связи с регионами. Он подчеркнул, что все усилия направлены на то, чтобы школьники получили результаты вовремя и в срок.

Кравцов напомнил, что, как и в прошлом году, у выпускников будет возможность пересдать один из предметов. Пересдача пройдет 3 и 4 июля, что позволит абитуриентам успеть подать документы в вузы до окончания приема 25 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы заявили о готовности апробировать экспериментальную часть ЕГЭ по наукам. Рособрнадзор не поддержал идею об отмене ЕГЭ для победителей олимпиад. Родителям запретили быть наблюдателями на ЕГЭ у своих детей.