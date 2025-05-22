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    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    115 комментариев
    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня

    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

    Коментарии (16)
    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    Стало известно о санкциях ЕС против 189 танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций.

    Европейский союз включил 189 танкеров, перевозивших российскую нефть, в новый санкционный список, передает ТАСС. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    В заявлении организации отмечается: «17-й пакет санкций включает ограничения против 189 танкеров». Подробности о конкретных судах и возможных мерах по их ограничению не уточняются. Решение принято в рамках очередного, уже 17-го по счету, пакета санкций, направленных против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии заявил о введении новых санкций Евросоюза против компании «Сургутнефтегаз». ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.

    Коментарии (23)
    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России

    ЕС включил в санкционный список «Атлас майнинг», «Сургутнефтегаз» и «Херсонес Таврический»

    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него ряд ключевых российских компаний и организаций, а также отдельных руководителей.

    Совет Евросоюза обнародовал новый пакет санкций, сообщает ТАСС, куда вошли российские компании и физические лица. В частности, в список попали золотодобывающая компания «Атлас майнинг» (ранее Petropavlovsk) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

    Кроме того, ограничительные меры введены против государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и его директора Елены Морозовой. В документе отмечается, что Морозова «несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины».

    Под санкции также попал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и судоходная компания «Волжское пароходство». Как указывается в постановлении, ЕС включил в список ректора национального исследовательского университета «МЭИ» Николая Рогалева, обосновав это участием в акции по поддержке специальной военной операции на Украине.

    Санкции распространились на станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», и компанию «Беспилотные системы», занимающуюся разработкой авиационных комплексов. Все перечисленные лица и организации столкнутся с ограничениями на деятельность в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет ограничительных мер, включив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Коментарии (9)
    20 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские производители огурцов поставили на польский рынок максимальное число огурцов за четыре года в марте, обеспечив 83% потребностей, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем закупок польскими компаниями продукции из России достиг 2,1 тыс. тонн на сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в феврале, и на 25% превышает показатели марта прошлого года, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость импорта огурцов в Польшу за март составила 3,25 млн евро, что в 1,6 раза выше показателей предыдущего месяца. Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей польского рынка.

    Помимо России, Польша закупила небольшие объемы огурцов у Турции (241 тыс. евро), Белоруссии (194 тыс. евро) и с Украины (79 тыс. евро). Максимальная стоимость продаж наблюдалась в марте 2021 года и достигала 3,1 млн евро.

    В феврале экспорт удобрений из России в страны Европейского союза дошел до 505 тыс. тонн, показав максимальные значения за последние восемь месяцев.

    Коментарии (35)
    22 мая 2025, 01:30 • Новости дня
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС.

    По словам Пушкова, «даже в Брюсселе», вероятно, пришли к выводу, что для главы дипломатии ЕС необходим «минимальный политический интеллект», а не только «пустой гонор», «выраженная русофобия» и «необьяснимая эстонская назидательность».

    «Чтобы хотя бы не вызывать аллергию у большинства членов ЕС», – заявил он в Telegram.

    Пушков подчеркнул, что над Каллас ряд членов Европарламента «откровенно издевается», она не пользуется авторитетом ни внутри Евросоюза, ни за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В марте сообщалось о крупном провале инициативы Каллас, связанной с финансированием военной помощи на Украине. Политологи заявляли, что Каллас слишком нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза.

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    20 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о включении в черный список немецких военного корреспондента Алину Липп и блогера Томаса Репера из-за «гибридных действий в пользу России».

    Липп и Репер попали в отдельный список антироссийских санкций, передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

    При этом эти рестрикции приняты одновременно с 17-м пакетом санкций против России.

    Напомним, Совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

    Коментарии (6)
    20 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    NYT: Китайские истребители доказали эффективность в конфликте Индии и Пакистана
    NYT: Китайские истребители доказали эффективность в конфликте Индии и Пакистана
    @ Chen Qingshun/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новость о применении Пакистаном китайских истребителей и ракет вызвала волну национальной гордости в Китае и обеспокоенность на Тайване, сообщила New York Times.

    Успехи китайских истребителей J-10C и ракет воздушного боя в конфликте между Индией и Пакистаном вызвали волну национальной гордости в Китае, а также стали поводом для новых предупреждений Тайваню, пишет The New York Times.

    Военные Пакистана сообщили, что за четыре дня противостояния с Индией пилоты на J-10C сбили несколько индийских самолетов с помощью китайских ракет. Хотя власти Индии не подтверждали потери, а Китай официально не признал сообщения Пакистана, китайские СМИ заявили о «первых боевых результатах» этих самолетов.

    Комментаторы в Китае восприняли этот инцидент как доказательство боеспособности техники.

    «Тайваньские эксперты говорят, что у тайваньской армии нет шансов против J-10C», – написало издание The Global Times.

    Однако китайское правительство сохраняет сдержанность, ограничиваясь общими заявлениями о достижениях отечественной оборонной промышленности. Такой подход связан и с недавней попыткой наладить отношения с Индией после пограничных столкновений последних лет.

    На фоне конфликта появились сообщения, что пакистанские военные применили не только истребители, но и китайские системы ПВО и ракеты PL-15 большой дальности. Пакистан сообщает, что ракеты поразили цели, однако Индия настаивает, что ее системы смогли обойти и подавить пакистанские системы ПВО за 23 минуты, что свидетельствует о технологическом преимуществе.

    Бывший полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо заявил, что успех J-10C должен укрепить уверенность Китая в будущих территориальных спорах, в том числе вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря. Аналитики отмечают, что столкновение превратилось в косвенное противостояние западных и китайских вооружений: Индия все больше закупает технику на Западе, а Пакистан усиливает сотрудничество с Китаем.

    В Тайване опасаются, что опыт Пакистана может означать серьезные вызовы для собственной обороны. Как заявил бывший генерал Ли Чэн-цзе, у тайваньских пилотов мало шансов выжить в столкновении с китайскими самолетами: «Вопрос даже в том, удастся ли нашим самолетам вообще взлететь». Тем не менее эксперты Тайваня советуют не спешить с выводами, учитывая отсутствие независимых подтверждений результатов применения китайских ракет.

    Ранее сообщалось, что Китай оказал помощь Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией. Китайское оружие получило признание за высокую эффективность после событий между двумя странами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между Индией и Пакистаном показал возможности российского и китайского вооружения.

    Коментарии (3)
    20 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Румыны начали массово резать паспорта после поражения Симиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После президентских выборов в Румынии разочарованные избиратели начали уничтожать паспорта, часть из них высказалась о желании эмигрировать из страны.

    В соцсетях стали появляться видеоролики, в которых разочарованные избиратели разрывают свои румынские паспорта и заявляют о намерении отказаться от гражданства и покинуть страну, передает RT.

    Недовольные результатами второго тура выборов заявили о намерении подать заявки на гражданство в других странах, в том числе в России. Граждане пишут, что «многие румыны встанут на путь изгнания» и «не смогли спасти страну», передает РИА «Новости».

    Проигравший кандидат, лидер партии AUR Джеордже Симион, прокомментировал ситуацию.

    «Я видел тревожные кадры, на которых вы плачете и режете свои паспорта. Нет, нам не нужно резать наши паспорта, но мы должны бороться за Румынию всем сердцем», – заявил он.

    Политик призвал сторонников присоединяться к движениям за суверенитет и оппозиционным партиям, чтобы добиться перемен.

    Ранее Симион заявил, что значительных нарушений в голосовании не было. После подсчета 100% голосов избирателей на выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан.

    Коментарии (7)
    22 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента проголосовали за введение пошлин на все сельскохозяйственные товары из России, включая сахар, уксус и корм для животных.

    Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по увеличению тарифов на сельскохозяйственный импорт из России, передает ТАСС.

    Решение было принято на мини-сессии в Брюсселе. Новые пошлины затронут такие товары, как сахар, уксус, мука и корм для животных. Ставка тарифов в итоге достигнет 430 евро за тонну к 2028 году.

    В конце января Еврокомиссия одобрила предложение о расширении пошлин на сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений. После вступления в силу этого решения тарифами будет облагаться весь агроимпорт из России на территорию ЕС. Еврокомиссия уточнила, что новые меры не затронут транзит российской продукции в третьи страны через Евросоюз.

    В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что введение тарифов направлено на снижение зависимости Европы от импорта сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии. По мнению представителей Еврокомиссии, тарифы также помогут стимулировать восстановление внутреннего производства и поддержать европейскую индустрию удобрений, пострадавшую во время энергетического кризиса.

    Ранее Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения.

    В 2024 году страны ЕС зафиксировали рекордный импорт российских удобрений на сумму 2,12 млрд евро, несмотря на планы Еврокомиссии по введению пошлин и поддержке внутреннего производства.

    Коментарии (11)
    21 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    МИД Китая резко осудил 17-й пакет санкций ЕС против России
    МИД Китая резко осудил 17-й пакет санкций ЕС против России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин выразил протест против очередных антироссийских санкций Евросоюза, в которые включили китайские предприятия, и потребовал их отмены.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о выражении решительного недовольства и категорического протеста в связи с введением Евросоюзом 17-го пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

    По словам Мао Нин, санкции европейской стороны в отношении китайских предприятий являются необоснованными. Она подчеркнула: «Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий».

    Китайские власти требуют от Евросоюза отмены рестрикций, затрагивающих компании КНР. Пекин считает подобные меры нарушением принципов международной торговли.

    Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Главы стран Евросоюза отреагировали с удивлением на отказ президента США Дональда Трампа от новых санкций после его разговора с Владимиром Путиным.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции в ответ на переговоры между президентами России и США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

    Коментарии (18)
    22 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил о невозможности создания европейской армии
    Глава МИД Польши заявил о невозможности создания европейской армии
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея объединенной европейской армии никогда не будет реализована, уточнив разницу с силами быстрого реагирования.

    Европейская армия, объединяющая национальные вооруженные силы разных стран, никогда не будет создана, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил: «Я предостерегаю от использования термина «европейская армия», потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет».

    Сикорский добавил, что в настоящее время Европа сосредоточена на формировании сил быстрого реагирования, а не единой армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, который направлен на усиление военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Дональд Туск призвал Европу выиграть гонку вооружений у России.

    Коментарии (4)
    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    19 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

    Кабмин ФРГ сообщил об усилении давления ЕС на Россию после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    После беседы с Путиным Трамп провел дополнительное обсуждение ситуации с рядом европейских партнеров. Среди собеседников оказались президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

    Корнелиус отметил, что европейские лидеры единогласно решили усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Как пояснил пресс-секретарь, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

    Разговор Путина и Трампа длился более двух часов, сообщил российский президент. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к давлению и считает западные санкции неэффективными. Путин ранее отмечал, что политика Запада направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление России, а сами санкции нанесли ущерб мировой экономике и затронули миллионы людей.

    Ранее президенты России и США провели телефонный разговор и обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил европейским лидерам о якобы немедленном начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня. Дональд Трамп также отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между США и Россией при условии окончания конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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