Кремль анонсировал вручение Путиным высших государственных наград

Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

«Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.