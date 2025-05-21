Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.58 комментариев
Кремль анонсировал вручение Путиным высших государственных наград
Президент России Владимир Путин вручит в четверг в Екатерининском зале Сенатского дворца высшие государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проведет церемонию вручения высших государственных наград в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля, участие примут представители различных сфер, передает ТАСС.
Госнаграды получат более 20 человек, им вручат ордена и медали. В список награжденных вошли военные, летчики-космонавты, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности, а также представители общественных и религиозных организаций.
Ранее президент России вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.