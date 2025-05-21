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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 12:23 • Новости дня

    В Крыму осудили украинского агента за перевозку взрывчатки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Верховном суде Крыма вынесен приговор жителю Севастополя за сотрудничество с украинской разведкой, по данным следствия, он перевозил взрывчатку по заданию киевского режима, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Мужчина, имеющий гражданство России и Украины, признан виновным в государственной измене и незаконном обороте взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным ФСБ, подсудимый был завербован сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер. Он искал тайники с взрывчаткой, весной 2024 года он извлек и перевез к себе домой самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой примерно 620 граммов.

    Затем он передал взрывное устройство тайниковым способом агенту СБУ. После изъятия очередного тайника с взрывчаткой его задержали сотрудники российских спецслужб.

    Мужчину приговорили к 18 годам строгого режима, ему также назначено ограничение свободы на один год шесть месяцев и штраф в 400 тыс. рублей.

    Ранее в России осудили уроженца Киева Вадима Чалого (включен в список экстремистов и террористов), пытавшегося отправить под видом подарка взрывное устройство российским высокопоставленным офицерам.

    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Коментарии (19)
    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели

    Надежда Савченко опубликовала видео с фронта, опровергнув слухи о смерти

    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели
    @ Андрей Иволгин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступила с заявлением о том, что слухи о ее гибели не соответствуют действительности.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла сообщения о своей гибели, передает Газета.ru. В своем Telegram-канале она разместила видеоролик, снятый в зоне боевых действий, где подтвердила, что жива.

    В посте под видео Савченко написала: «Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить». Таким образом она дала понять, что слухи о ее смерти – ложные.

    В России Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. По версии следствия, она корректировала артиллерийский обстрел, в ходе которого были убиты российские журналисты. Позднее Савченко обменяли на российских военнослужащих.

    Ранее военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

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    20 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине

    Рубио заявил о желании США завершить конфликт на Украине, чтобы переключиться на Китай

    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Соединенные Штаты рассматривают урегулирование конфликта на Украине как важнейшую задачу, что позволит перераспределить внимание и ресурсы на противодействие Китаю, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Мы бы хотели быть в состоянии делать все и везде, но факт заключается в том, что ресурсы не бесконечны, а в сутках всего 24 часа. Принесло бы огромную пользу, если бы мы смогли не только завершить войну на Украине, между Россией и Украиной, но и обеспечить какие-то стабильность и мир на Ближнем Востоке. Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону», – заявил Рубио.

    Он отметил, что для США в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в отношении КНР. Рубио подчеркнул, что завершение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке позволит Вашингтону сосредоточиться на этих стратегических целях.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    20 мая 2025, 21:23 • Новости дня
    Украинский генерал назвал самые сложные участки фронта для ВСУ

    Украинский генерал признал тяжелое положение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о сложной обстановке для ВСУ на ряде направлений.

    Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении сразу на нескольких направлениях фронта, включая Сумскую область, Новопавловское направление, а также районы Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил: «К сожалению, положение тяжелое. Это направление и Новопавловское в сторону Днепропетровской области, это Сумская область».

    Романенко уточнил, что в Сумской области идут «упорные бои» за два населенных пункта, не назвав их. Также он отметил «тяжелейшие бои» в районах Купянска и Купянска-Узлового на Харьковщине. Обстановка на Лиманском направлении в ДНР, находящейся под контролем Киева, также остается сложной.

    Генерал указал на нехватку военной помощи для ВСУ, что усугубляет положение украинских войск на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников на Украине. ВСУ нанесли удар по жилому дому в Алешках Херсонской области.

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    20 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России

    Трамп после разговора с Путиным отказался вводить новые санкции против России

    Трамп заявил ЕС о решении не вводить новые санкции против России
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России, подчеркнув готовность Москвы к переговорам о прекращении огня, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и президенту Украины Владимиру Зеленскому о нежелании вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Такое решение Трамп объяснил тем, что Москва, по его словам, серьезно настроена на достижение урегулирования ситуации на Украине.

    Как отмечают участники беседы, на которую ссылается портал Axios, Трамп подчеркнул, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» начать прямые переговоры о прекращении огня. Президент США выразил уверенность, что данный подход Москвы свидетельствует о возможности дипломатического разрешения конфликта.

    Ранее американский президент заявил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    Лидеры европейских стран оказались ошеломлены разговором президентов России и США, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий.

    Кая Каллас заявила, что ЕС начал подготовку нового 18-го пакета санкций, чтобы Россия «захотела мира».

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    21 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Депутат Рады потребовала уволить главкома ВСУ после удара по полигону в Сумах
    Депутат Рады потребовала уволить главкома ВСУ после удара по полигону в Сумах
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После российского удара по лагерю подготовки спецназа в Сумской области ряд депутатов Рады выступил с резкой критикой командования украинской армии.

    Депутаты Верховной рады обрушились с критикой на руководство ВСУ после российского удара по полигону в Сумской области, сообщает ТАСС. Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале обратилась к Владимиру Зеленскому с вопросом: «Сколько еще гордости и смертей [нужно], чтобы [главкома Вооруженных сил Украины Александра] Сырского уволили?» Она потребовала от президента отставки главнокомандующего. Алексей Гончаренко, которого власти России внесли в перечень террористов и экстремистов, заявил, что проведение подготовки украинских спецназовцев вблизи линии фронта является преступлением. По его словам, «людей совсем перестали ценить» и такие происшествия происходят не впервые, однако никто не был привлечен к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с применением ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области. Киевские власти подтвердили потери среди украинских военных после удара по лагерю под Шосткой.

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    20 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова заявила о провале попытки Зеленского сорвать переговоры

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума о будущем мирном договоре, несмотря на попытки их срыва.

    Попытка Владимира Зеленского сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле полностью провалилась, передает ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что украинская сторона пыталась оказать психологическое давление на российскую делегацию, однако эта тактика не принесла успеха.

    Захарова отметила: «Они пытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, которая, как и было изначально заявлено президентом России Владимиром Путиным, 15 мая прибыла в Стамбул и готовилась к встрече с украинскими представителями. Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился».

    Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и готова к продолжению контактов, а также напомнила о состоявшемся накануне телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По ее словам, Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора, а урегулирование должно опираться на устранение первопричин конфликта. Она уточнила, что предстоит согласовать детали, сроки заключения соглашения, возможное временное прекращение огня и другие параметры.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    20 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки поразили украинский аэродром и цех производства дронов, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников в 147 районах.

    Всего за сутки украинская сторона потеряла более 1290 военнослужащих в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряла более 155 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 240, в зоне ответственности группировки «Юг» – более 265, в зоне ответственности группировки «Центр» – до 425, в зоне ответственности группировки «Восток» – более 155.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла до 50 человек.

    Ранее сообщалось, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.

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    20 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в краже русского языка у украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим запрещает собственным гражданам говорить на русском языке, но даже на официальных переговорах общается по-русски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Теперь граждан Украины обворовывают еще и в этом – еще и язык русский у них отбирают. А сами [украинские власти] даже на официальных переговорах говорят по-русски», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала сообщения о том, что переговорные команды России и Украины в Стамбуле разговаривали на русском.

    Дипломат напомнила, что на переговорах присутствовал переводчик, и отметила, что его функция там была «совершенно непонятна».

    Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны пытаются обжаловать штрафы за использование русского языка и судиться с ним по этим вопросам.

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    21 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Украинцы устроили продажу вещей бойцов СВО иностранцам онлайн

    Украинцы выставили на иностранные сайты личные вещи бойцов СВО и русские кресты

    Tекст: Вера Басилая

    На зарубежных интернет-площадках появились предложения о продаже трофеев спецоперации, включая обломки дронов, шевроны и личные вещи российских бойцов.

    Украинские граждане активно реализуют трофеи, полученные во время спецоперации на Украине, на иностранных интернет-ресурсах, сообщает Лента.ру.

    К популярным лотам относятся обломки беспилотников типа «Герань», за которые просят около 700 долларов, а простые фрагменты без оформления стоят от 35 долларов. Более ценные части, например бортовой компьютер, оцениваются в 800 долларов. Кроме дронов, в продаже есть небольшие элементы от российских военных самолетов, например Су-34, стоимость которых варьируется от 200 до 300 долларов. Украинцы также предлагают личные вещи российских военных, такие как шевроны, предметы гигиены с надписями и бронзовые православные кресты.

    По словам военного волонтера Алексея Живова, украинцы считают подобную торговлю совершенно нормальной, уносят все, что могут, и распродают как гражданские, так и военные предметы. В России также встречаются подобные лоты, но их значительно меньше. На российских площадках за украинские трофеи просят от 1 до 3 тыс. рублей, а за бронежилеты – около 30 тыс. рублей.

    Живов заявил, что российское общество негативно воспринимает такой рынок и считает его недостойным. Военный эксперт Олег Глазунов объяснил, что спрос на трофеи обусловлен интересом коллекционеров и желанием заработать даже во время войны.

    Ранее сообщалось, что на киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины».

    Бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений.

    Дипломат отметила, что спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами, передает ТАСС.

    По ее словам, для Киева сейчас наступает важный момент для принятия решений в свете недавних заявлений и шагов украинской стороны, которую дипломат назвала «истеричными и противоречивыми».

    Захарова указала, что российская сторона не ожидает проявления здравого смысла от Банковой, однако надеется, что у киевской власти возобладает инстинкт сохранения остатков государства. Захарова выразила мнение, что именно это может вынудить Киев занять более конструктивную позицию на переговорах.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    Politico: США выступили против включения поддержки Украины в заявление G7

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская сторона возразила против упоминания поддержки Украины в итоговом заявлении встречи министров финансов стран G7.

    Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию издания Politico.

    По информации Politico, источники среди европейских чиновников сообщили, что США также не согласились с предложением охарактеризовать спецоперацию на Украине как «незаконную» в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что США и страны Европы начали менять свои позиции по вопросам войны и мира. ТАкже он заявлял, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято.

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    21 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Захарова назвала «больной фантазией» Зеленского ожидание Путина в Стамбуле

    Захарова назвала «придумками» Зеленского ожидание встречи с Путиным в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «больной фантазией» заявления Владимира Зеленского о якобы ожидании президента Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Захарова считает, что заявления Владимира Зеленского о том, что Украина ожидала прибытия президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбуле, являются «больной фантазией и придумками», передает радио Sputnik.

    Дипломат подчеркнула, что состав российской делегации, которая должна была принять участие в переговорах 16 мая, был объявлен заранее. Она напомнила, что Владимир Путин четко обозначил: в Стамбул отправляется именно делегация, состоящая из высокопоставленных экспертов, а их имена были опубликованы до начала встречи.

    «Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», – заявила Захарова.

    Напомним, Владимир Зеленский потребовал встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Эксперт Владимир Скачко отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла.

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    Украинцы стали продавать в интернете личные вещи российских военных
    Стало известно о запустении элитных особняков россиян в Лондоне
    Задержанный за поджог дома премьера Британии румын оказался уроженцем Украины
    «Кувшины Саакашвили» в Тбилиси признали уродством и решили снести

    Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей

    Попавший под санкции российский завод по производству СПГ запустил новую вторую очередь. При этом продать газ с первой очереди «Арктик СПГ-2» не удалось: танкеры с СПГ так и остались в море, не найдя покупателей. Зачем же тогда понадобилось запускать вторую очередь? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

    Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Теперь правительство будет контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов в зависимости от потребностей экономики. По мнению экспертов, данная инициатива позволит заложить базу для технологического лидерства страны. Каким образом будут определяться перспективные направления? Подробности

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    Зачем Франция возрождает легендарную каторгу

    «Это оскорбление нашей истории, политическая провокация и возвращение к колониальным временам». Такими словами французская оппозиция оценивает планы Парижа построить новую тюрьму, причем там, где еще несколько десятилетий назад существовала легендарная каторга. Похоже, показной гуманизм западной пенитенциарной системы остается в прошлом, и пример этому подает Франция. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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