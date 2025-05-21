В Крыму осудили украинского агента за перевозку взрывчатки

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина, имеющий гражданство России и Украины, признан виновным в государственной измене и незаконном обороте взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным ФСБ, подсудимый был завербован сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер. Он искал тайники с взрывчаткой, весной 2024 года он извлек и перевез к себе домой самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой примерно 620 граммов.

Затем он передал взрывное устройство тайниковым способом агенту СБУ. После изъятия очередного тайника с взрывчаткой его задержали сотрудники российских спецслужб.

Мужчину приговорили к 18 годам строгого режима, ему также назначено ограничение свободы на один год шесть месяцев и штраф в 400 тыс. рублей.

Ранее в России осудили уроженца Киева Вадима Чалого (включен в список экстремистов и террористов), пытавшегося отправить под видом подарка взрывное устройство российским высокопоставленным офицерам.