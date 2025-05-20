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    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    8 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    7 комментариев
    20 мая 2025, 21:48 • Новости дня

    Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за тупика в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильская делегация уезжает из Дохи после отказа ХАМАС принимать американский план по освобождению заложников и прекращению огня.

    Израиль принял решение отозвать свою делегацию из Дохи на фоне сложившегося тупика в переговорах с ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, причиной стал отказ палестинской стороны согласиться с планом спецпосланника США Стива Уиткоффа по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

    В сообщении говорится: «Израиль согласен на американское предложение о возвращении похищенных на основе плана Уиткоффа. Это предложение было недавно передано ХАМАС через посредников, но пока оно продолжает придерживаться политики отказа. После недели напряженных контактов в Дохе старшая переговорная группа вернется в Израиль для консультаций».

    Несмотря на это, в Катаре останется израильская рабочая группа для поддержания контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала 18 мая активные боевые действия в северных и южных районах сектора Газа.

    При этом накануне в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, которые проходят без предварительных условий при посредничестве Египта и Катара.

    20 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за Беловоды подразделения ВСУ, включая 67-ю и 21-ю механизированные бригады, понесли значительные потери, а часть бойцов бесследно исчезла.

    Несколько подразделений Вооружённых сил Украины, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли колоссальные потери в боях за Беловоды в Сумской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП».

    На фоне больших потерь командир 67-й бригады Александр Поляев был отправлен в отставку, а новым руководителем назначили сына бывшего начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Бригаду пытались усилить подразделениями 21-й ОМБр, однако часть солдат отказалась выполнять приказы по выдвижению в район Беловод, после чего их отправили на другое опасное направление. Сводные роты 21-й бригады, состоявшие из мобилизованных, были уничтожены в течение нескольких дней.

    После этого на помощь были переброшены элитные подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка, однако рота этого полка пропала без вести. В результате 67-ю ОМБр доукомплектовали военнослужащими 41-й и 110-й механизированных бригад.

    По информации источника, ВСУ несут потери и в соседней Яблоновке, откуда на усиление в Беловоды должны были быть переброшены пограничники Сумского отряда, но их уничтожила российская артиллерия и операторы БПЛА. В мае в районе Беловодов также пропала без вести рота элитной 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию для 202 населенных пунктов региона. Командиры ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию.

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    20 мая 2025, 00:38 • Новости дня
    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине

    Трамп выразил уверенность в будущих переменах по украинскому урегулированию

    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент после телефонного контакта с российским лидером подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на Украине.

    После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о своей уверенности в предстоящих заметных изменениях по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, «что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю». Такое заявление он сделал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о содержании беседы с Владимиром Путиным.

    Трамп также обозначил, что если существенного прогресса на Украине достигнуто не будет, Соединенные Штаты передадут ведущую роль в урегулировании европейским странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между Россией и США при условии окончания конфликта на Украине.

    Президенты России и США в телефонном разговоре рассмотрели возможность нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны. В ходе разговора они также обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    20 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Чиновницу в Вологодской области уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
    Чиновницу в Вологодской области уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
    @ 35nyuksenskij.gosuslugi.ru

    Tекст: Вера Басилая

    В Вологодской области Юлия Шевцова покинула пост главы Нюксенского округа после скандального видео, где ее дочь угрожала отправить собеседника в зону СВО, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

    Главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову отправили в отставку из-за видео с угрозами отправить на спецоперацию на Украине, записанными ее дочерью, сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

    В ролике 19-летняя девушка заявила: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)». Позднее Шевцова принесла извинения за поступок дочери и рассказала, что провела с ней серьезный разговор.

    Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил решение об увольнении ценностной несовместимостью этой ситуации с принципами работы регионального правительства.

    Филимонов также отметил, что считает участие в спецоперации честью и привилегией, а не наказанием. Он предложил Шевцовой направить дочь на курсы медицинских сестер и на стажировку волонтером в военный госпиталь. Кандидатом на пост главы муниципалитета, по его словам, с большой вероятностью станет участник СВО или ветеран боевых действий.

    Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Владислава Бакальчука из-за его высказываний о влиянии спецоперации на Украине на российский бизнес.

    Участницу клипа Pussy Riot с издевательствами над погибшими в спецоперации на Украине оставили под арестом.

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    20 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    Стало известно о санкциях ЕС против 189 танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций.

    Европейский союз включил 189 танкеров, перевозивших российскую нефть, в новый санкционный список, передает ТАСС. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    В заявлении организации отмечается: «17-й пакет санкций включает ограничения против 189 танкеров». Подробности о конкретных судах и возможных мерах по их ограничению не уточняются. Решение принято в рамках очередного, уже 17-го по счету, пакета санкций, направленных против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии заявил о введении новых санкций Евросоюза против компании «Сургутнефтегаз». ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.

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    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию
    ВЦИОМ: Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше половины россиян готовы одобрить старт новой антиалкогольной кампании, при этом значительная часть поддерживает ужесточение мер против алкоголизма, следует из опроса ВЦИОМ.

    Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее запустили в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 53% респондентов готовы поддержать такие меры: безусловно поддержали бы 26%, еще 27% – скорее поддержали бы.

    При этом 39% участников опроса считают, что сейчас люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад, во времена Михаила Горбачева. Противоположного мнения придерживаются 13%, а 37% респондентов отметили, что ситуация с потреблением алкоголя практически не изменилась.

    ВЦИОМ отмечает, что 12% россиян считают антиалкогольную кампанию времен перестройки необходимой и успешной, еще 26% убеждены, что идея была правильной, но были допущены ошибки.

    Среди мер борьбы с алкоголизмом 60% опрошенных поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54% – запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года, 45% – ограничение рекламы алкоголя.

    Исследование «ВЦИОМ-Спутник» проводилось 4 мая 2025 года по телефону среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальная погрешность данных не превышает 2,5% при вероятности 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области закрыли 220 алкомаркетов в рамках действия «сухого закона». В регионе после введения ограничений развился черный рынок алкоголя. В первом квартале 2025 года продажи алкоголя в России упали.

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    20 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России

    ЕС включил в санкционный список «Атлас майнинг», «Сургутнефтегаз» и «Херсонес Таврический»

    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него ряд ключевых российских компаний и организаций, а также отдельных руководителей.

    Совет Евросоюза обнародовал новый пакет санкций, сообщает ТАСС, куда вошли российские компании и физические лица. В частности, в список попали золотодобывающая компания «Атлас майнинг» (ранее Petropavlovsk) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

    Кроме того, ограничительные меры введены против государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и его директора Елены Морозовой. В документе отмечается, что Морозова «несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины».

    Под санкции также попал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и судоходная компания «Волжское пароходство». Как указывается в постановлении, ЕС включил в список ректора национального исследовательского университета «МЭИ» Николая Рогалева, обосновав это участием в акции по поддержке специальной военной операции на Украине.

    Санкции распространились на станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», и компанию «Беспилотные системы», занимающуюся разработкой авиационных комплексов. Все перечисленные лица и организации столкнутся с ограничениями на деятельность в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет ограничительных мер, включив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Коментарии (9)
    20 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели

    Надежда Савченко опубликовала видео с фронта, опровергнув слухи о смерти

    Надежда Савченко опровергла слухи о гибели
    @ Андрей Иволгин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступила с заявлением о том, что слухи о ее гибели не соответствуют действительности.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла сообщения о своей гибели, передает Газета.ru. В своем Telegram-канале она разместила видеоролик, снятый в зоне боевых действий, где подтвердила, что жива.

    В посте под видео Савченко написала: «Всем врагам назло Надежда и Украина будут жить». Таким образом она дала понять, что слухи о ее смерти – ложные.

    В России Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году. По версии следствия, она корректировала артиллерийский обстрел, в ходе которого были убиты российские журналисты. Позднее Савченко обменяли на российских военнослужащих.

    Ранее военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады и военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.

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    20 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские производители огурцов поставили на польский рынок максимальное число огурцов за четыре года в марте, обеспечив 83% потребностей, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем закупок польскими компаниями продукции из России достиг 2,1 тыс. тонн на сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в феврале, и на 25% превышает показатели марта прошлого года, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость импорта огурцов в Польшу за март составила 3,25 млн евро, что в 1,6 раза выше показателей предыдущего месяца. Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей польского рынка.

    Помимо России, Польша закупила небольшие объемы огурцов у Турции (241 тыс. евро), Белоруссии (194 тыс. евро) и с Украины (79 тыс. евро). Максимальная стоимость продаж наблюдалась в марте 2021 года и достигала 3,1 млн евро.

    В феврале экспорт удобрений из России в страны Европейского союза дошел до 505 тыс. тонн, показав максимальные значения за последние восемь месяцев.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

    Коментарии (5)
    20 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов из зон активных конфликтов, включая 700 тыс. украинцев и гаитян, пишет Washington Post.

    Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

    В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

    Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

    Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

    Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

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    20 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Россия уступила лидерство по закупкам авто из Китая

    Россия опустилась на шестое место среди покупателей легковых авто из Китая

    Россия уступила лидерство по закупкам авто из Китая
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В апреле объем закупок легковых автомобилей из Китая в Россию снизился на 16,2%, уступив лидерство Бразилии.

    Россия утратила позицию крупнейшего импортера легковых автомобилей из Китая, передает РИА «Новости». По итогам апреля страна опустилась с первого места сразу на шестое в рейтинге покупателей китайских авто.

    За месяц поставки легковых машин в Россию из Китая сократились на 16,2% в денежном выражении и составили 507,1 млн долларов, тогда как в марте этот показатель достигал рекордных 605 млн долларов. Лидером по объему закупок стала Бразилия, увеличившая импорт легковых авто из Китая более чем в полтора раза – до 597,7 млн долларов. Бельгия заняла второе место с показателем 564 млн долларов, а Мексика – третье с 561 млн долларов.

    При этом поставки в США снизились на треть и составили 116,6 млн долларов, что обеспечило этой стране только 22-е место в списке импортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, склады российских автодилеров заполнены примерно 400 тыс. новых автомобилей. Такой объем машин гарантирует стабильное наличие автомобилей для продажи в ближайшие месяцы.

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