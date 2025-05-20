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Мишустин заявил о необходимости конвейерного выпуска спутников в России
Мишустин потребовал наладить массовое производство космических аппаратов в России
России предстоит организовать масштабный серийный выпуск спутников для формирования многоспутниковых орбитальных группировок и развития космической отрасли.
Стало известно о заявлении председателя правительства Михаила Мишустина о необходимости наладить масштабный конвейерный выпуск космических аппаратов, передает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что для развертывания многоспутниковых группировок России требуется массовое производство таких аппаратов. Он отметил: «Для развертывания многоспутниковых группировок предстоит наладить массовый конвейерный выпуск космических аппаратов».
Заявление прозвучало в ходе стратегической сессии по развитию российской космической отрасли, где обсуждались планы по дальнейшему наращиванию производства и запуску новых спутников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместной работе над созданием лунной электростанции для Международной научной лунной станции. К инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.