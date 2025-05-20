Сенат США утвердил Кушнера послом во Франции

WP: Кушнер стал послом США во Франции после помилования

Tекст: Елизавета Шишкова

Сенат США утвердил Чарльза Кушнера, отца зятя Дональда Трампа, на пост посла во Франции, передает The Washington Post. За его кандидатуру проголосовали 51 сенатор против 45. Единственным демократом, поддержавшим назначение, стал Кори Букер, а среди республиканцев против выступила Лиза Мурковски.

Кушнер, ранее занимавшийся недвижимостью, был осужден в 2005 году за налоговое мошенничество, давление на свидетелей и незаконные взносы на политическую кампанию. Он отсидел 14 месяцев в федеральной тюрьме и оставшуюся часть двухлетнего срока провел в полудомашнем заключении. Президент Трамп помиловал Кушнера в 2020 году.

Во время слушаний в Сенате Кушнер заявил: «Я совершил очень, очень, очень серьезную ошибку и заплатил за нее высокую цену», подчеркнув, что прошлые ошибки делают его более квалифицированным для дипломатической работы.

Ранее сообщалось, что зять Трампа Джаред Кушнер не планирует возвращаться в Белый дом. При этом Кушнер может консультировать команду президента по вопросам Ближнего Востока.