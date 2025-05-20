Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.4 комментария
Суд арестовал жителя Москвы за попытку вступить в ИГ
Житель Москвы, недавно получивший гражданство России, был арестован по обвинению в попытке присоединиться к организации «Исламское государство*» (террористическая организация, запрещена в России).
Суд в Москве принял решение арестовать Шахбоза Давлатова, ранее имевшего гражданство другого государства, передает РИА «Новости». Давлатов получил российское гражданство незадолго до задержания.
По материалам следствия, мужчина обвиняется в попытке участия в деятельности запрещенной в России террористической организации.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, поскольку, находясь на свободе, Давлатов мог поддерживать и координировать контакты с другими участниками МТО «Исламское государство*» ( запрещена в России), что представляет угрозу общественной безопасности страны.
Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации, которые планировали теракт против городского суда Пятигорска в начале 2024 года.
Блогер Нурмухамад Шарипов (Xafizz.01) получил 12 лет тюрьмы и колонии по делу против членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ