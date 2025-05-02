США пригрозили санкциями покупателям иранской нефти во всем мире

Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

Tекст: Егвений Поздняков

«Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

«В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

«Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

«Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

«Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.