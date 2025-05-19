Хуситы объявили о планах обстрелять порт Хайфа в Израиле

Хуситы заявили о начале морской блокады порта Хайфы обстрелами

Tекст: Денис Тельманов

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о намерении заблокировать работу порта Хайфы с помощью обстрелов, передает РИА «Новости». В заявлении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом «Аль-Масира», говорится: «Мы решили, уповая на Бога, выполнхить указания руководства и начать установление морской блокады порта Хайфы».

Хуситы подчеркнули, что решение о запрете захода в порт Хайфа принято в ответ на эскалацию агрессии со стороны Израиля, а также на продолжающуюся блокаду и голод в секторе Газа. В обращении также озвучено предупреждение компаниям, чьи суда находятся в порту Хайфы или только направляются туда, учесть содержание этих и последующих заявлений.

Неделей ранее израильская авиация нанесла удары по портовым объектам в йеменской провинции Ходейда на Красном море, что привело к гибели одного человека и ранениям более 15 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» объявило о запуске двух ракет по аэропорту Бен-Гурион, что привело к эвакуации людей в укрытия и кратковременной приостановке авиасообщения. Вооруженные формирования хуситов не исключили, что американский авианосец Harry Truman был поражен в ходе недавней атаки в Красном море. Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с применением крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.