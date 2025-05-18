Стало известно о скором приезде хоккеиста Овечкина в Россию

Агент хоккеиста Овечкина сообщил о его скором приезде в Россию

Tекст: Ирма Каплан

Глеб Чистяков, представитель капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что в ближайшее время спортсмен может приехать в Россию, но гарантировать его визит на финал чемпионата России по хоккею 3х3 в Казани не может.

«Когда Александр приедет, тогда и будем думать... Скоро (приедет). Больше пока ничего сказать не могу», – поделился Чистяков со Sport24.

Однако двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов добавил немного подробностей о возможном приезде Овечкина в Россию.

«Он приедет домой в отпуск», – сообщил Фетисов «Аргументам и фактам».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным уступил «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии и завершил борьбу за Кубок Стэнли, проиграв серию 1:4.