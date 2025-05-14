Суды Москвы оштрафовали трех иноагентов на крупные суммы

Великовский, Пионтковский и Становая получили штрафы за иноагентские нарушения

Tекст: Евгения Караваева

Суды Москвы оштрафовали Дмитрия Великовского*, Андрея Пионтковского и Татьяну Становую (все трое признаны в России иноагентами) за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщает РИА «Новости».

Великовского признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за неподачу отчетности, ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Пионтковский получил штраф 45 тыс. рублей по ч. 4 той же статьи за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента в интернет-публикациях.

Также столичный суд назначил штраф в 30 тыс. рублей журналистке и политологу Татьяне Становой за аналогичные нарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы в среду вынес приговор сопредседателю движения «Голос» Григорию Мельконьянцу (признаны в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Накануне актер Семен Трескунов (признан в России иноагентом) получил второй административный штраф за отсутствие специальной маркировки в своих интернет-публикациях.

До этого Таганский районный суд столицы признал журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.