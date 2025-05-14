Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Суды Москвы оштрафовали трех иноагентов на крупные суммы
Великовский, Пионтковский и Становая получили штрафы за иноагентские нарушения
В Москве суды вынесли решения о штрафах журналистам и ученым за несоблюдение требований закона об иноагентах, включая отчетность и маркировку.
Суды Москвы оштрафовали Дмитрия Великовского*, Андрея Пионтковского и Татьяну Становую (все трое признаны в России иноагентами) за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщает РИА «Новости».
Великовского признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за неподачу отчетности, ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Пионтковский получил штраф 45 тыс. рублей по ч. 4 той же статьи за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента в интернет-публикациях.
Также столичный суд назначил штраф в 30 тыс. рублей журналистке и политологу Татьяне Становой за аналогичные нарушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы в среду вынес приговор сопредседателю движения «Голос» Григорию Мельконьянцу (признаны в РФ иноагентом и нежелательной организацией).
Накануне актер Семен Трескунов (признан в России иноагентом) получил второй административный штраф за отсутствие специальной маркировки в своих интернет-публикациях.
До этого Таганский районный суд столицы признал журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом