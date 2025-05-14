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Суд приговорил сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца к пяти годам
Басманный суд столицы вынес приговор сопредседателю движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорию Мельконьянцу, которого признали виновным в организации деятельности нежелательной структуры.
Басманный суд Москвы приговорил сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца к пяти годам заключения, передает ТАСС. Суд признал его виновным в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации.
«Признать Мельконьянца виновным и назначить ему наказание на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – огласила судья.
В решении суда также оговаривается, что Мельконьянцу запрещено заниматься общественной деятельностью сроком на девять лет.
Движение «Голос» признано в России иноагентом и нежелательной организацией.
Ранее сообщалось что сопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу может грозить шесть лет колонии за организацию работы нежелательной иностранной НПО.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мельконьянца по обвинению в организации работы нежелательной иностранной НПО.
В 2023 году Басманный суд Москвы арестовал Мельконьянца.