Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Прокурор запросил шесть лет колонии для Мельконьянца
Прокуратура потребовала для Мельконьянца шесть лет колонии по обвинению в сотрудничестве с нежелательной НПО
Сопредседателю движения «Голос» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григорию Мельконьянцу может грозить шесть лет колонии за организацию работы нежелательной иностранной НПО, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации, передает ТАСС.
Как сообщил адвокат Михаил Бирюков, речь идет о колонии общего режима.
Мельконьянц не признает свою вину. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК России, предусматривающей ответственность за организацию деятельности НПО, признанной нежелательной на территории России.
По версии следствия, Мельконьянц действовал в интересах недружественных иностранных государств. Движение «Голос» стало первой организацией, включенной Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Генпрокуратура также признала нежелательным объединение ENEMO, в состав которого входит «Голос».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Басманный суд Москвы арестовал юриста и сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мельконьянца по обвинению в организации работы нежелательной в России НПО. Позднее сопредседатель движения «Голос» Мельконьянц был задержан.