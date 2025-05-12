Прокурор запросил шесть лет колонии для Мельконьянца

Прокуратура потребовала для Мельконьянца шесть лет колонии по обвинению в сотрудничестве с нежелательной НПО

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации, передает ТАСС.

Как сообщил адвокат Михаил Бирюков, речь идет о колонии общего режима.

Мельконьянц не признает свою вину. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК России, предусматривающей ответственность за организацию деятельности НПО, признанной нежелательной на территории России.

По версии следствия, Мельконьянц действовал в интересах недружественных иностранных государств. Движение «Голос» стало первой организацией, включенной Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Генпрокуратура также признала нежелательным объединение ENEMO, в состав которого входит «Голос».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Басманный суд Москвы арестовал юриста и сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Мельконьянца по обвинению в организации работы нежелательной в России НПО. Позднее сопредседатель движения «Голос» Мельконьянц был задержан.