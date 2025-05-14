Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
МВД разъяснило порядок регистрации россиян при переезде между регионами
При смене места жительства внутри одного региона россияне освобождены от обязательной регистрации, а при переезде в другой регион регистрация обязательна после 90 дней, следует из материалов МВД.
В МВД объяснили, что при переезде в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, где есть регистрация, то по новому адресу можно не регистрироваться. передает РИА «Новости».
Кроме того, в МВД пояснили, что временная регистрация по месту жительства становится обязательной в случае переезда на срок более 90 дней в другой регион страны.
Ранее в Государственной думе предложили обсудить законопроект, который ограничивает продажу микродолей в квартирах.
Документ также разрешает регистрацию граждан только в отдельных комнатах, а не на микродолях. Законопроект направлен на борьбу с мошенничеством и незаконной регистрацией в жилых помещениях.