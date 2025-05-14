МВД разъяснило порядок регистрации россиян при переезде между регионами

Tекст: Вера Басилая

В МВД объяснили, что при переезде в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, где есть регистрация, то по новому адресу можно не регистрироваться. передает РИА «Новости».

Кроме того, в МВД пояснили, что временная регистрация по месту жительства становится обязательной в случае переезда на срок более 90 дней в другой регион страны.

Ранее в Государственной думе предложили обсудить законопроект, который ограничивает продажу микродолей в квартирах.

Документ также разрешает регистрацию граждан только в отдельных комнатах, а не на микродолях. Законопроект направлен на борьбу с мошенничеством и незаконной регистрацией в жилых помещениях.

