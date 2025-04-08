Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
В России предложили ограничить продажу долей в квартирах
В Госдуме предложили ограничить продажу микродолей в жилых помещениях
В Государственной думе собираются обсудить законопроект, ограничивающий продажу микродолей в квартирах и разрешающий регистрацию только в отдельных комнатах, сообщила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе рассказала о планах вновь рассмотреть вопрос о противодействии продаже микродолей в жилых помещениях. Обсуждение этой меры уже велось в предыдущем созыве Думы, когда была установлена норма минимальной доли в шесть квадратных метров на человека, передает РИА «Новости».
По ее словам, изменения будут внесены в Гражданский и Жилищный кодексы, и они будут касаться не только ограничения на продажу долей в квартирах, но и введения права на регистрацию в жилье только при наличии оформленного права на обособленное помещение.
Ранее в Госдуме предложили на семь дней блокировать средства от продажи недвижимости для проверки сделок и предотвращения мошенничеств с участием схемы «продавец под влиянием».