В России предложили ограничить продажу долей в квартирах

В Госдуме предложили ограничить продажу микродолей в жилых помещениях

Tекст: Дарья Григоренко

Разворотнева на Всероссийском жилищном конгрессе рассказала о планах вновь рассмотреть вопрос о противодействии продаже микродолей в жилых помещениях. Обсуждение этой меры уже велось в предыдущем созыве Думы, когда была установлена норма минимальной доли в шесть квадратных метров на человека, передает РИА «Новости».

По ее словам, изменения будут внесены в Гражданский и Жилищный кодексы, и они будут касаться не только ограничения на продажу долей в квартирах, но и введения права на регистрацию в жилье только при наличии оформленного права на обособленное помещение.

Ранее в Госдуме предложили на семь дней блокировать средства от продажи недвижимости для проверки сделок и предотвращения мошенничеств с участием схемы «продавец под влиянием».