Встреча МИД НАТО «совпала» с возможными переговорами по Украине в Турции

Tекст: Вера Басилая

Источник в натовских структурах опроверг связь между встречей министров иностранных дел НАТО в Турции и возможными переговорами по Украине. Он подчеркнул, что мероприятие было согласовано задолго до появления информации о потенциальных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать в Турцию.

Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.