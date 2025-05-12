Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.9 комментариев
Встреча МИД НАТО «совпала» с возможными переговорами по Украине в Турции
Неформальная встреча глав МИД стран в Турции 14–15 мая совпала с возможными переговорами России и Украины случайно, сообщил источник в атлантических структурах.
Источник в натовских структурах опроверг связь между встречей министров иностранных дел НАТО в Турции и возможными переговорами по Украине. Он подчеркнул, что мероприятие было согласовано задолго до появления информации о потенциальных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.
Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать в Турцию.
Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.