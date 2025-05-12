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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    16 комментариев
    12 мая 2025, 08:15 • Новости дня

    Встреча МИД НАТО «совпала» с возможными переговорами по Украине в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Неформальная встреча глав МИД стран в Турции 14–15 мая совпала с возможными переговорами России и Украины случайно, сообщил источник в атлантических структурах.

    Источник в натовских структурах опроверг связь между встречей министров иностранных дел НАТО в Турции и возможными переговорами по Украине. Он подчеркнул, что мероприятие было согласовано задолго до появления информации о потенциальных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать в Турцию.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    11 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня

    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.

    Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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    11 мая 2025, 11:13 • Новости дня
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор Алексей Пушков указал на разницу в реакции лидеров США и Франции на российскую инициативу по переговорам с Киевом, подчеркнув положительный отклик Дональда Трампа.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.

    По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.

    Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (17)
    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (23)
    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (11)
    11 мая 2025, 18:45 • Новости дня
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр сообщил об отмене запланированных на 12 мая переговоров с Украиной по вопросу венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Причиной стало то, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже в адрес двух бывших военных, заявив о работе на Венгрию и сразу раскрыв это в СМИ.

    Мадьяр отметил: «Вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств».

    Он обратил внимание, что действия Киева ставят под сомнение искренность его намерений идти на компромисс по спорным вопросам. Вместе с тем, по словам Мадьяра, Будапешт остается открытым для диалога и готов обсуждать решение ситуации в будущем.

    До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Песков назвал цели переговоров с Украиной

    Песков назвал устранение первопричин конфликта на Украине целью переговоров

    Песков назвал цели переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие переговоры с Киевом направлены на то, чтобы ликвидировать первопричины конфликта и отстоять ключевые интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков озвучил цели предложенных переговоров с Украиной. По его словам, главной задачей должно стать устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТВ Центр.

    Он отметил, что украинская сторона не является самостоятельной, поскольку у нее есть кураторы. Он напомнил, что именно эти кураторы ранее заставили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться ответа тех сторон, которым президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

    Коментарии (22)
    11 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    В Турции заявили о быстрой подготовке переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле может занять минимальное время после согласования позиций сторон.

    Организация и проведение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле не потребует много времени, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития. По его словам, Турция обладает опытом как международный центр для урегулирования конфликтов и готова заняться организацией переговоров по мере появления конкретики от сторон.

    Представитель партии заявил: «Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле – ред.) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил заинтересованность ряда западных государств в затягивании конфликта на Украине, аргументируя ими отказ от переговоров.

    Многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА «Новости». «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», – заявил он журналистам в воскресенье.

    Фицо отметил, что именно эта позиция стала причиной несогласия ряда государств на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Премьер Словакии добавил, что верит в возможность изменения такого подхода.

    Он подчеркнул, что решение о переговорах должно оставаться за Москвой и Киевом: если стороны заинтересованы в диалоге, они должны сами его вести. Фицо напомнил, что Запад уже срывал мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Администрация Эрдогана заявила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Об отсутствии каких-либо данных о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского 15 мая сообщили в администрации президента Турции, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации подчеркнул в ответ на вопрос журналистов: «У нас нет такой информации».

    Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский использует идеи о прекращении огня для перевооружения ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Мирошник отметил, что в ответ на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле украинская сторона выдвинула новые предусловия, передает РИА «Новости».

    Мирошник подчеркнул: «Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Он задался вопросом, является ли такое поведение согласием на начало переговоров без условий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (2)
    11 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Песков: Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытку срыва празднования 9 Мая в Москве предпринял киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    «Да, скорее, была попытка срыва», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что антироссийская риторика Владимира Зеленского, заявившего о невозможности гарантировать безопасность гостям в Москве, была «на грани безумия», передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Заявление, действительно, такое, на грани безумия». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Киев «подкрепил эту грань безумия роем беспилотников». Он также добавил, что российская противовоздушная оборона в праздничные дни показала высокую эффективность и успешно справилась с угрозой атак, обеспечив безопасность проведения мероприятий.

    Интервью было записано в ночь на 10 мая.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского.

    Напомним, что Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

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    11 мая 2025, 14:13 • Новости дня
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
    Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анкара выразила готовность стать площадкой для прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поддержав инициативу возобновления диалога, заявил лидер республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Эрдоган положительно оценил заявление Путина о возможном возобновлении мирных переговоров в Стамбуле и подчеркнул, что Анкара открыта для любых форматов диалога, способных привести к прочному миру, передает ТАСС.

    В сообщении администрации турецкого президента говорится: «Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению».

    По словам турецкого лидера, «открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров».

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (4)
    11 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    Кнайсль: Согласие России на переговоры с нелегитимным режимом в Киеве – уже уступка
    Кнайсль: Согласие России на переговоры с нелегитимным режимом в Киеве – уже уступка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль считает, что решение Москвы начать переговоры с нынешней властью Украины уже можно расценивать как уступку.

    Россия, предлагая вести политические переговоры с нынешним руководством Украины, делает уступку, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА «Новости». Она отметила, что мандат киевских властей истек, а сами они никогда не стремились к диалогу с Россией.

    Кнайсль подчеркнула, что западные комментаторы трактуют инициативы Москвы как реакцию на «ультиматум коалиции желающих», собравшихся в Киеве. По ее мнению, ни так называемая принудительная дипломатия, ни масштабные санкции, ни поддержка НАТО не смогли нанести поражение России или разрушить ее экономику.

    «Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всему. Это то, что предлагает Москва... Мои мысли – с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе», – написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    Сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время проверки документов в военкомате Харькова сотрудник территориального центра комплектования дважды ударил военнообязанного в живот, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», сотрудник территориального центра комплектования, как называют военкоматы на Украине, дважды ударил мужчину в живот во время проверки его документов. В это время второй сотрудник военкомата занимался сверкой документов пострадавшего, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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