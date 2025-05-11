Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Песков: Киев пытался сорвать празднование Дня Победы в Москве
Попытку срыва празднования 9 мая в Москве предпринял киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«Да, скорее, была попытка срыва», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что антироссийская риторика Владимира Зеленского, заявившего о невозможности гарантировать безопасность гостям в Москве, была «на грани безумия», передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул: «Заявление, действительно, такое, на грани безумия». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Киев «подкрепил эту грань безумия роем беспилотников». Он также добавил, что российская противовоздушная оборона в праздничные дни показала высокую эффективность и успешно справилась с угрозой атак, обеспечив безопасность проведения мероприятий.
Интервью было записано в ночь с 9 на 10 мая.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского.
Напомним, что Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.