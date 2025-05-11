Tекст: Дарья Григоренко

«Да, скорее, была попытка срыва», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что антироссийская риторика Владимира Зеленского, заявившего о невозможности гарантировать безопасность гостям в Москве, была «на грани безумия», передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул: «Заявление, действительно, такое, на грани безумия». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Киев «подкрепил эту грань безумия роем беспилотников». Он также добавил, что российская противовоздушная оборона в праздничные дни показала высокую эффективность и успешно справилась с угрозой атак, обеспечив безопасность проведения мероприятий.

Интервью было записано в ночь с 9 на 10 мая.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского.

Напомним, что Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.