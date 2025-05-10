Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Генсек То Лам заявил о значении победы СССР для процветания мира
Победа Красной армии над фашизмом в 1945 году принесла миру процветание и стала триумфом для всего человечества, заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Во время переговоров с Владимиром Путиным лидер Компартии Вьетнама подчеркнул, что победа СССР способствовала миру и процветанию человечества, передает ТАСС.
По его словам, «это была триумфальная Победа, она привела к разгрому фашизма, империализма и колониализма, принесла человечеству мир и процветание».
Во время встречи То Лам также выразил благодарность российскому лидеру за теплый прием в Москве. Он отметил, что был тронут искренними словами Путина и высокой оценкой отношений между Россией и Вьетнамом. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.
Генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией. Также генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.
Президент Владимир Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в юбилее Победы.