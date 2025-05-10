Генсек То Лам заявил о значении победы СССР для процветания мира

Tекст: Александра Юдина

Во время переговоров с Владимиром Путиным лидер Компартии Вьетнама подчеркнул, что победа СССР способствовала миру и процветанию человечества, передает ТАСС.

По его словам, «это была триумфальная Победа, она привела к разгрому фашизма, империализма и колониализма, принесла человечеству мир и процветание».

Во время встречи То Лам также выразил благодарность российскому лидеру за теплый прием в Москве. Он отметил, что был тронут искренними словами Путина и высокой оценкой отношений между Россией и Вьетнамом. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

Генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией. Также генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.

Президент Владимир Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в юбилее Победы.