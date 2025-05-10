Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в юбилее Победы
Президент Владимир Путин выразил признательность генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу за принятое Вьетнамом решение присоединиться к праздничным мероприятиям по случаю 80-летия Победы.
Президент России поблагодарил за участие вьетнамского расчета в военном параде в Москве, назвав это знаком особого внимания, передает ТАСС.
В ходе официальной встречи Путин и То Лам проводят переговоры сначала в узком, а затем в расширенном формате с участием делегаций двух стран. По итогам этих переговоров планируется подписание совместной декларации о стратегическом партнерстве и ряда межправительственных соглашений.
В текущем году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Статус всеобъемлющего стратегического партнерства был установлен в 2012 году.
В Кремле подчеркивают, что политический диалог между Москвой и Ханоем остается интенсивным, а сотрудничество способствует укреплению стабильности в регионе.
Последняя встреча Путина и То Лама проходила в июне 2024 года в Ханое, где То Лам занимал пост президента. С августа 2024 года он стал генеральным секретарем ЦК КПВ.
Ранее Генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств. В параде также участвовали военные из Азербайджана и Вьетнама.