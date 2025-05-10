Путин поблагодарил То Лама за участие Вьетнама в юбилее Победы

Tекст: Александра Юдина

Президент России поблагодарил за участие вьетнамского расчета в военном параде в Москве, назвав это знаком особого внимания, передает ТАСС.

В ходе официальной встречи Путин и То Лам проводят переговоры сначала в узком, а затем в расширенном формате с участием делегаций двух стран. По итогам этих переговоров планируется подписание совместной декларации о стратегическом партнерстве и ряда межправительственных соглашений.

В текущем году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Статус всеобъемлющего стратегического партнерства был установлен в 2012 году.

В Кремле подчеркивают, что политический диалог между Москвой и Ханоем остается интенсивным, а сотрудничество способствует укреплению стабильности в регионе.

Последняя встреча Путина и То Лама проходила в июне 2024 года в Ханое, где То Лам занимал пост президента. С августа 2024 года он стал генеральным секретарем ЦК КПВ.

Ранее Генсек КП Вьетнама подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств. В параде также участвовали военные из Азербайджана и Вьетнама.