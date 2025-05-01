Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
Белый дом: Сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь
Соглашение между Киевом и Вашингтоном по полезным ископаемым предусматривает возврат средств, потраченных американскими налогоплательщиками на поддержку Украины.
Сделка с Киевом нацелена на то, чтобы Украина расплатилась с Соединенными Штатами за оказанную помощь, передает ТАСС. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Вашингтон намерен приступить к реализации соглашения по полезным ископаемым в кратчайшие сроки.
«Что касается этой сделки, то мы будем продвигать ее и вводить в действие настолько быстро, насколько это возможно», – отметил Миллер на брифинге для журналистов.
Он подчеркнул: «Она предназначена для того, чтобы Украина смогла расплатиться с Соединенными Штатами» и назвал соглашение ключевым с учетом сотен миллиардов долларов, потраченных американскими налогоплательщиками на субсидирование войны на Украине. По его словам, это возврат денег США и один из важнейших моментов, который необходимо понимать.
Американская и украинская стороны согласовали создание совместного фонда для инвестиций и восстановления экономики Украины с использованием украинских природных ресурсов, а окончательный вариант договора по добыче полезных ископаемых не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам худшим договором за всю жизнь бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа,