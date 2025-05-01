Белый дом: Сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь

Tекст: Елизавета Шишкова

Сделка с Киевом нацелена на то, чтобы Украина расплатилась с Соединенными Штатами за оказанную помощь, передает ТАСС. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Вашингтон намерен приступить к реализации соглашения по полезным ископаемым в кратчайшие сроки.

«Что касается этой сделки, то мы будем продвигать ее и вводить в действие настолько быстро, насколько это возможно», – отметил Миллер на брифинге для журналистов.

Он подчеркнул: «Она предназначена для того, чтобы Украина смогла расплатиться с Соединенными Штатами» и назвал соглашение ключевым с учетом сотен миллиардов долларов, потраченных американскими налогоплательщиками на субсидирование войны на Украине. По его словам, это возврат денег США и один из важнейших моментов, который необходимо понимать.

Американская и украинская стороны согласовали создание совместного фонда для инвестиций и восстановления экономики Украины с использованием украинских природных ресурсов, а окончательный вариант договора по добыче полезных ископаемых не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным ресурсам худшим договором за всю жизнь бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа,