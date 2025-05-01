Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
NYT: Соглашение по минералам не включило гарантии помощи США Украине
Окончательный вариант соглашения между США и Украиной по добыче полезных ископаемых не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
О решении не включать гарантии безопасности в сделку сообщает газета The New York Times, передает ТАСС.
По данным американских источников, США отказались рассматривать вопрос о гарантиях помощи Украине на ранних стадиях переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Источник газеты отметил, что в случае продолжения боевых действий между Россией и Украиной сама сделка не будет иметь большого значения.
Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о подписании соглашения с США в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской). По условиям соглашения, Украина обязалась вносить половину доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках в совместный инвестиционный фонд. Управление этим фондом будет осуществляться на паритетных началах – США и Украина получат равные голоса.
Документ не создает для Украины прямых долговых обязательств перед США, подчеркнула Свириденко.
Напомним, американские и украинские власти согласовали создание фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.
Между тем на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов, и крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке этих месторождений.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ