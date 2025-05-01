NYT: Соглашение по минералам не включило гарантии помощи США Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

О решении не включать гарантии безопасности в сделку сообщает газета The New York Times, передает ТАСС.

По данным американских источников, США отказались рассматривать вопрос о гарантиях помощи Украине на ранних стадиях переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Источник газеты отметил, что в случае продолжения боевых действий между Россией и Украиной сама сделка не будет иметь большого значения.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о подписании соглашения с США в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской). По условиям соглашения, Украина обязалась вносить половину доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках в совместный инвестиционный фонд. Управление этим фондом будет осуществляться на паритетных началах – США и Украина получат равные голоса.

Документ не создает для Украины прямых долговых обязательств перед США, подчеркнула Свириденко.

Напомним, американские и украинские власти согласовали создание фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

Между тем на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов, и крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке этих месторождений.