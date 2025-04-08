Роскомнадзор запустил маркировку каналов-десятитысячников в соцсетях

Соцсети в России стали маркировать каналы с более чем 10 тыс. подписчиков

Tекст: Ирма Каплан

Российские социальные сети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и Rutube, запустили сервисы, позволяющие блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков автоматически получать маркировку «А+», которая легализует присутствие в цифровом пространстве, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Сервисы упрощают и регистрацию новых каналов – не требуется вводить номер заявления в описании своей страницы», – сказано в сообщении ведомства.



По данным Роскомнадзора, данная инновация является частью постановления правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 1963. Документ регулирует предоставление информации владельцами крупных каналов в социальных сетях в Роскомнадзор. С 1 ноября 2024 года владельцы таких страниц могут подавать свои данные через «Госуслуги», а с 1 января 2025 года регистрация стала обязательной.

На данный момент Роскомнадзор зарегистрировал более 134 тыс. страниц, соответствующих критериям. Нововведения позволяют автоматизировать процесс и упростить обязательные процедуры для владельцев популярных каналов в России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева считает, что Рунет, несмотря на санкции, развивается и обладает значительным потенциалом.

В марте сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова сообщила, что после трехлетнего процесса АБА добилась добавления новых кодов ОКВЭД, описывающих деятельность в соцсетях, что обеспечит юридическую определенность.

