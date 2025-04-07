Эксперт заявила об устойчивом развитии Рунета вопреки санкциям

Tекст: Валерия Городецкая

На открытии XV Российского форума по управлению интернетом (RIGF) в Москве Матвеева заявила, что российский интернет обладает значительным потенциалом, а страна занимает сильные позиции в вопросе цифрового суверенитета, благодаря наличию собственных поисковых систем, почтовых и облачных сервисов, видеохостингов, маркетплейсов и социальных сетей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Матвеева обратила внимание на уверенные позиции России на международной арене в плане доступности интернета, что подтверждается данными глобального цифрового отчета 2025 года. «Если смотреть на данные отчета, то общемировой уровень проникновения интернета составляет 67,9%, тогда как в России более 93% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету», – сказала она.

Председатель РОЦИТ и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что государство стремится удовлетворить запрос граждан на безопасную интернет-среду, регулируя иностранные платформы и борясь с анонимностью и мошенничеством.

Депутат ГД Антон Немкин указал на фишинг как на самый распространенный вид мошенничества. Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ к 70 тыс. фишинговых сайтов. Немкин подчеркнул важность закона о борьбе с кибермошенничеством, подписанного президентом, который вводит механизмы предотвращения новых угроз.

Директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отметил, что телефонное мошенничество стало индустрией, особенно среди молодежи в украинской экономике. Тодоров подчеркнул необходимость информирования населения о киберугрозах и формирования принципа недоверия к интернету.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала о вовлечении детей в киберпреступления. Дети часто становятся жертвами вербовки из-за отсутствия критического мышления.

Директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин отметил, что верификация каналов и модерация контента помогают бороться с дезинформацией. Платформа работает над предоставлением качественного контента, соблюдающего российское законодательство.