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Европа рекордно увеличила импорт СПГ для закачки в хранилища
Европа приступила к активной закачке газа в подземные хранилища после отопительного сезона, импортируя сжиженный природный газ в рекордных объемах, что стало продолжением исторического максимума марта.
Европа начала активную закачку газа в подземные хранилища в апреле. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 апреля закачка газа составила 250 млн куб. м, в то время как отбор снизился до 34 млн куб. метров, передает ТАСС.
После окончания отопительного сезона, который продолжался с 29 октября 2024 года по 28 марта, уровень заполненности хранилищ составляет 34,76%, что на 10,74 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет. За сезон из хранилищ было отобрано более 74 млрд куб. м газа, а нетто-отбор составил около 69 млрд куб. метров.
Импорт сжиженного природного газа в апреле продолжается рекордными темпами, следуя за историческими показателями марта. В марте цена закупки газа в Европе была около 467 долларов за 1 тыс. куб. м, в апреле цена составила около 449 долларов. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы загружены на 57% от максимума.
Погода в Европе в первой половине текущей недели ожидается прохладной, но ближе к выходным прогнозируется потепление. В мартовской генерации электроэнергии ветрогенерация заняла 17%, в апреле этот показатель увеличился до 18%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе в марте превысил рекордные показатели. Запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. Европейский Союз отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.