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В Госдуме предложили идентифицировать благотворительные организации через Госуслуги
На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, который направлен на защиту граждан от интернет-мошенников, маскирующихся под благотворительные организации, предлагается законодательно идентифицировать такие организации через Госуслуги, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале отметил, что многие пользователи социальных сетей сталкиваются с фейковыми страницами и объявлениями от имени несуществующих фондов.
Он подчеркнул, что проверить достоверность таких объявлений сложно, чем и пользуются мошенники, копируя аккаунты подлинных организаций. Для решения этой проблемы предлагается установить законодательные меры, включающие идентификацию персональных страниц некоммерческих организаций через портал Госуслуги.
Несмотря на наличие верификации страниц в социальных сетях, единого подхода пока нет, что не гарантирует подлинности информации. Володин указал, что 95% участников опроса поддержали необходимость законодательного решения для обеспечения безопасности.
Законопроект призван защитить граждан от обмана, делая благотворительные проекты прозрачными и надежными, чтобы средства действительно направлялись на помощь нуждающимся, а не в руки мошенников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от различных видов телефонного и интернет-мошенничества.