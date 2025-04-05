Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет РИА «Новости», глава союза резервистов Германии, Патрик Зенсбург, заявил о существенных проблемах в вооруженных силах страны. Он отметил, что немецкий бундесвер сталкивается с острой нехваткой резервистов и боеприпасов, что может критически сказаться на его боеспособности.

По словам Зенсбурга, армия нуждается в как минимум 260 тыс. резервистов для обеспечения готовности к обороне в случае чрезвычайной ситуации. Однако, на данный момент, в активе имеется только около 40 тыс. резервистов. Он также подчеркнул, что в правительстве нет четкого плана по достижению необходимого числа резервистов.

Зенсбург добавил, что в резерв вооруженных сил Германии включено около 900 тыс. человек, но бундесвер не может с ними связаться, так как не знает их места жительства. Он отметил, что немецкое законодательство о защите личных данных создает препятствия для взаимодействия с резервистами.

Кроме того, Зенсбург указал на нехватку боеприпасов, которые закончатся через несколько дней после начала боевых действий, в то время как стандарт НАТО предполагает их наличие на 30 дней. Также действующим частям не хватает некоторых видов оружия, необходимых даже для проведения учений.

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