Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в овертайме

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации ТАСС, «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесотой» в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Артемий Панарин забросил шайбу на 39-й минуте и сделал две результативные передачи, в том числе и на победный гол Винсента Трочека на 61-й минуте. Россиянин был признан второй звездой встречи.

Кроме Панарина, за «Рейнджерс» отличились Брэйден Шнайдер, К’Андре Миллер и Крис Крайдер. В составе «Миннесоты» голы забивали Густав Нюквист, Брок Фабер, Маркус Юханссон и Марко Росси. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 из 24 бросков, обеспечив своей команде победу.

В текущем сезоне Панарин в 73 матчах набрал 82 очка, забросив 34 шайбы и сделав 48 передач. Таким образом, он делит первое место в истории «Рейнджерс» по количеству сезонов с 80 и более очками с легендой клуба Марком Мессье.

«Рейнджерс» после этой победы находятся на четвертом месте в Столичном дивизионе с 79 очками после 75 игр, а «Миннесота» занимает четвертую позицию в Центральном дивизионе с 89 очками после 76 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» 5 апреля сыграют с «Нью-Джерси», а «Миннесота» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Панарин и Игорь Шестеркин принесли победу команде «Рейнджерс» в матче с «Коламбусом». Панарин стал третьим российским хоккеистом, набравшим 60 очков в сезоне НХЛ. В феврале Панарин уже обеспечил победу «Рейнджерс» в игре против «Бостона».