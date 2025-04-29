Режим ЧС объявили в столице Литвы после пожара на мусороперерабатывающем заводе

Стало известно о ЧС после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Вильнюсе

Tекст: Ирма Каплан

Чрезвычайная ситуация объявлена в Вильнюсе после крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman, мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас сообщил, что учреждениям необходимо срочно согласовать временные схемы утилизации мусора и ввел в городе режим ЧС, сообщил портал Delfi.

«В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с утилизацией отходов. Мы ведем переговоры с частными субъектами, перевозчиками, которые работают с отходами и имеют частные сортировочные линии, чтобы максимально использовать их возможности для сортировки и сожжения отходов на когенерационной электростанции», – сказал Бенкунскас.

Он добавил, что в Вильнюсе в день собирается около 400 т смешанных коммунальных отходов. Вся цепочка управления отходами из-за пожара развалилась. Одно из важнейших звеньев – сортировочные сооружения – не работают и власти не знают, как долго это продлится.

Мэр уточнил, что власти разработают несколько сценариев, при которых одни отходы будут утилизироваться одним способом, другие – другим.

По словам Бенкунскаса, рассматривается вариант, при крайней необходимости, утилизации мусора на свалках, главное – обеспечить бесперебойный сбор и утилизацию отходов, чтобы горожане не почувствовали изменений.

Пожар на предприятии Energesman в районе Гарюнай вспыхнул в воскресенье утром. Открытым пламенем горел мусор, здание было пустым, площадь пожара составила около 7,5 тыс. кв. м.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможных нарушений экологических норм и эксплуатации опасных объектов.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, еще одним городом, пострадавшим из-за мусора, стал британский Бирменгем. Там бастуют мусорщики, из-за чего уборка мусора застопорилась на дни и недели, а по улицам стали бегать огромные крысы, размером с кошку.