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Стало известно о завершении срока подачи деклараций по НДФЛ
До 30 апреля россияне обязаны успеть подать декларацию по НДФЛ, если в прошлом году, например, продали жилье или выиграли в лотерею более 4 тыс. рублей.
Российским налогоплательщикам осталось пять дней для подачи декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РИА «Новости». Крайний срок завершения декларационной кампании истекает 30 апреля, и до этого времени необходимо отчитаться о доходах, полученных в прошлом году.
Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает, что подавать декларацию по форме 3-НДФЛ обязательно при продаже недвижимости, если она находилась в собственности налогового резидента России менее трех лет, а у нерезидента – менее пяти лет. Также необходимо декларировать дорогие подарки, полученные не от близких родственников, если это недвижимость, транспорт, акции, доли или паи.
Декларацию следует подать и в случае выигрыша в лотерею, если сумма выигрышей за год превысила 4 тыс. рублей. Крупные выигрыши – свыше 15 тыс. рублей – декларировать не нужно: налог за них платит организатор лотереи. Выигрыши до 4 тыс. рублей не облагаются налогом.
Если стоимость призов, полученных от организаций или индивидуальных предпринимателей, превышает 4 тыс. рублей, их также необходимо задекларировать. Уточнить необходимость подачи декларации можно с помощью чат-бота на сайте ФНС.
Декларацию можно отправить лично в налоговую инспекцию или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». После завершения декларационной кампании налоговая служба начислит суммы налогов, оплатить которые потребуется до 15 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали, как россиянам можно снизить налог на доходы по банковским вкладам через подачу декларации и использование налогового вычета, а также уточнили, что граждане вправе вернуть часть уплаченных налогов через различные виды налоговых вычетов при определённых условиях, кроме того, россияне могут получить компенсацию и возврат части налога за оплату детского сада.