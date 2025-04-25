Европа предложила не ограничивать размещение союзных войск на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters, ознакомившийся с соответствующим документом, в проекте соглашения по урегулированию конфликта на Украине, представленном в Лондоне, зафиксировано, что на размещение, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины не должно накладываться никаких ограничений, передает ТАСС.

Документ отмечает, что государства-гаранты безопасности на Украине будут формироваться из специальной группы европейских государств и желающих неевропейских стран. Согласно тексту, в отношении деятельности Вооруженных сил Украины также не предусматривается каких-либо ограничений.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов, включая признание американцами российского суверенитета над Крымом. Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Владимира Зеленского принять предложенный вариант.