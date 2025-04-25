Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Компания Rusal обвинила Германию в незаконном изъятии активов на 213 млн евро
Rusal потребовал от Германии компенсацию за нанесенный ущерб после того, как суд обязал компанию выплатить 213 млн евро ликвидаторам европейского подразделения банка ВТБ, сообщает Financial Times.
Rusal заявил о намерении подать в суд на Германию из-за так называемой незаконной экспроприации. Компанию обязали выплатить 213 млн евро ликвидаторам европейского подразделения банка ВТБ, сообщает Financial Times.
Конфликт связан с хеджирующей сделкой, которую дочерняя структура Rusal заключила с ВТБ для защиты от колебаний курса рубля. В письме канцлеру Германии Олафу Шольцу от 20 марта компания потребовала «полной компенсации» и обвинила Германию в нарушении соглашения о взаимной защите инвестиций.
В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, Rusal отказался выполнять маржинальные требования европейской структуры ВТБ (ныне OWH), ссылаясь на опасения нарушить санкции. Арбитраж в Лондоне присудил OWH 213 млн евро, однако Rusal оспаривает исполнение решения в суде Джерси, заявляя, что выплата противоречит санкционной политике юрисдикции и приведет к необоснованной выгоде для ликвидаторов OWH. ВТБ отверг ответственность за действия OWH и назвал их незаконными.
Ранее германский OWH SE (бывший VTB Bank Europe) отрицает права ВТБ на владение банком и требует возврата дивидендов с 2013 года в размере более 433,8 млн евро.