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Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима
Граждане России и Омана смогут свободно посещать обе страны без оформления виз, соответствующее соглашение подписали после переговоров в Кремле.
Соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Оманом заключили в ходе официальной церемонии в Кремле, передает РИА «Новости». Документы обменяли сразу после завершения переговоров президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида во вторник.
Визовый режим между двумя странами теперь будет отменен для граждан России и Омана, что упростит процедуру взаимных поездок и деловых контактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.