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Путин и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и ОПЕК+
президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудят палестино-израильский конфликт, ситуацию в Сирии, а также развитие сотрудничества в формате ОПЕК+.
В материалах к переговорам подчеркивается, что российская позиция по палестинскому вопросу неизменна: необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.
Среди приоритетных тем значится и ситуация в Сирии, где Россия выступает за единство, суверенитет и территориальную целостность страны, а также скорейшую нормализацию обстановки путем широкого национального диалога с учетом интересов всех политических и этноконфессиональных групп.
В экономической части переговоров будет рассмотрено развитие диалога в рамках ОПЕК+ и координация действий по обеспечению интересов стран-экспортеров углеводородов на мировом нефтяном рынке.
В материалах Кремля отмечается, что Россия и Оман участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти, объединяющем 22 страны. Кроме того, продолжается сотрудничество между российской компанией «Лукойл» и Оманом по поставкам нефти и нефтепродуктов.