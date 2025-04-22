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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    22 апреля 2025, 13:42 • Новости дня

    Путин и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и ОПЕК+

    Tекст: Александра Юдина

    президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудят палестино-израильский конфликт, ситуацию в Сирии, а также развитие сотрудничества в формате ОПЕК+.

    В материалах к переговорам подчеркивается, что российская позиция по палестинскому вопросу неизменна: необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.

    Среди приоритетных тем значится и ситуация в Сирии, где Россия выступает за единство, суверенитет и территориальную целостность страны, а также скорейшую нормализацию обстановки путем широкого национального диалога с учетом интересов всех политических и этноконфессиональных групп.

    В экономической части переговоров будет рассмотрено развитие диалога в рамках ОПЕК+ и координация действий по обеспечению интересов стран-экспортеров углеводородов на мировом нефтяном рынке.

    В материалах Кремля отмечается, что Россия и Оман участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти, объединяющем 22 страны. Кроме того, продолжается сотрудничество между российской компанией «Лукойл» и Оманом по поставкам нефти и нефтепродуктов.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти связаны по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей, они борются не за украинский народ, а за свои деньги, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин вручил муниципальную премию «Служение»

    Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм.

    Церемония награждения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит в Москве. Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

    Мероприятие проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал около 4 тысяч участников из 89 субъектов страны. Всего на участие в премии было подано 41 313 заявок, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом от регионов Донбасса и Новороссии заявок поступило в четыре раза больше, чем годом ранее – всего 531.

    Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что муниципальная премия «Служение» была учреждена по поручению главы государства и награда вручалась впервые в 2024 году.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц — до этого он посещал центр 26 марта.

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    21 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

    Визит президента состоялся в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Москве с 21 по 23 апреля, передает ТАСС.

    Мероприятие проводится ежегодно и направлено на развитие и продвижение муниципального самоуправления в России. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

    Напомним, 26 марта Путин посетил Национальный центр «Россия».

    Ранее сообщалось, что в 2029 году на Краснопресненской набережной Москвы завершится строительство нового здания Национального центра «Россия», проектирование которого осуществляется с участием ведущих архитекторов страны.

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    21 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами

    Путин подписал закон о расширении оснований для признания граждан иноагентами

    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Как передает ТАСС, опубликованный закон предусматривает расширение критериев для признания граждан иноагентами. Теперь этот статус может быть присвоен тем, кто оказывает содействие международным организациям и иностранным органам власти, если их решения направлены против интересов безопасности России и принимаются без участия страны.

    Документ также охватывает случаи вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности России. Если такие сведения могут быть использованы иностранными структурами для угрозы национальной безопасности, лица, причастные к этому, также получат статус иноагентов.

    Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

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    21 апреля 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Папа Римский Франциск положительно относился к Российской Федерации, это будут помнить, заявил президент Владимир Путин.

    «Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что это отношение в России будут помнить.

    Ранее российское посольство при Ватикане указало, что в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью.

    В понедельник Ватикан сообщил о смерти папы римского Франциска, ему было 88 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин заявил о рекордной программе развития Донбасса и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов важность выполнения обязательств перед жителями Донбасса и Новороссии, отметив уникальный масштаб запланированных мероприятий для этих регионов.

    «Сейчас нам нужно думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали всё, что связано с возвращением на свою историческую родину, в Россию. <…> У нас огромная программа из трехсот мероприятий различных предусмотрена для этих территорий. И такой масштабной программы регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул важность повторной помощи жителям приграничья, вынужденным неоднократно покидать жилье из-за боевых действий.

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    21 апреля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин заявил, что власти Украины годами воровали деньги из бюджета
    Путин заявил, что власти Украины годами воровали деньги из бюджета
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями муниципалитетов.

    «Вы сказали, что с 1960-х годов ничего там не происходило, ничего не вкладывалось. Мы это прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий, из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент добавил, что все украденные средства хранятся на банковских счетах за рубежом. При этом западное вооружение, поставленное Украине, постоянно оказывается на черном рынке.

    Путин также подчеркнул, что рад появлению на всех уровнях власти людей с боевым опытом, особенно в новых регионах РФ.

    Так Путин ответил главе Старобельского муниципального округа ЛНР Владимиру Черневу. Кроме того, глава государства в ходе беседы согласился с оценкой Чернева о том, что Россия в конечном итоге победит.


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    21 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин восхитился успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии, «они воюют достойно, дерзко и героически».

    «Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии. Сделали то-то, прошли так-то, столько-то, сделали вот так, так, обошли это, штурмовали это. Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», – отметил глава государства на встрече с главами муниципалитетов, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что именно участники спецоперации на Украине, а не представители проворовавшихся слоев общества, являются подлинной элитой и будущим страны.

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    21 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о возобновлении боевых действий после перемирия

    Путин подтвердил прекращение пасхального перемирия и возобновление боев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения пасхального перемирия российские военные возобновили проведение спецоперации.

    Согласно информации, опубликованной РИА «Новости», президент России Владимир Путин заявил о возобновлении боевых действий после окончания пасхального перемирия.

    На вопрос журналистов, начались ли вновь боевые действия после завершения временного прекращения огня, Путин ответил: «Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие». Заявление прозвучало после церемонии вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

    Пасхальное перемирие было объявлено российским лидером 19 апреля и действовало до 00:00 21 апреля. Российские военные придерживались условий перемирия, однако после его истечения возобновили проведение специальной военной операции. Минобороны России отдельно отметило, что за время перемирия украинская сторона нарушила договоренности 4,9 тысячи раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва собирается передать сведения о нарушениях пасхального перемирия Вооруженными силами Украины всем заинтересованным сторонам, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили режим тишины 4,9 тыс. раз, используя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, а предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина.

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    21 апреля 2025, 19:34 • Новости дня
    Путин: Победа будет за Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нет сомнений в том, что победа будет за Россией, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями муниципалитетов в понедельник.

    Глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев на встрече с президентом завершил выступление словами «победа будет за Россией», передает ТАСС.

    «Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом, напоминаете», – согласился президент.

    Ранее глава российского государства сообщил, что после завершения пасхального перемирия российские военные возобновили проведение спецоперации.

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    21 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин утвердил новые поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за сокрытие информации о готовящейся диверсии и предусматривающие лишение свободы до одного года.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В статью 205.6 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие уголовное наказание для граждан, скрывших сведения о подготовке терактов или диверсий. Ранее статья предусматривала штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до одного года за несообщение о подготовке терактов, передает ТАСС.

    Теперь аналогичное наказание будет применяться и за сокрытие информации о лицах, которые готовят, совершают или уже совершили диверсию. Закон вступает в силу с момента его публикации.

    Ранее президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

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    21 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин: Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время перемирия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал о снижении боевой активности на линии боевого соприкосновения, несмотря на 4,9 тыс. зафиксированных нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ.

    «В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5000 нарушений было, 4900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа», – сказал глава государства. «Мы это приветствуем и готовы посмотреть в будущее», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва собирается передать сведения о действиях Вооруженных сил Украины, нарушивших пасхальное перемирие, всем заинтересованным сторонам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз, применяя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина, а после окончания его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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