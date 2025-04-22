Путин и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и ОПЕК+

Tекст: Александра Юдина

В материалах к переговорам подчеркивается, что российская позиция по палестинскому вопросу неизменна: необходимо создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.

Среди приоритетных тем значится и ситуация в Сирии, где Россия выступает за единство, суверенитет и территориальную целостность страны, а также скорейшую нормализацию обстановки путем широкого национального диалога с учетом интересов всех политических и этноконфессиональных групп.

В экономической части переговоров будет рассмотрено развитие диалога в рамках ОПЕК+ и координация действий по обеспечению интересов стран-экспортеров углеводородов на мировом нефтяном рынке.

В материалах Кремля отмечается, что Россия и Оман участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти, объединяющем 22 страны. Кроме того, продолжается сотрудничество между российской компанией «Лукойл» и Оманом по поставкам нефти и нефтепродуктов.