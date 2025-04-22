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РАХ решила провести собрание для выбора преемника Церетели
РАХ решила провести внеочередное собрание для выбора преемника Церетели
Российская академия художеств назначила внеочередное собрание для представления кандидатов на пост президента после смерти Зураба Церетели.
Внеочередное собрание Российской академии художеств по выбору нового президента пройдет в ближайшее время, передает ТАСС. На встрече будут объявлены кандидаты на должность главы РАХ, а утверждение победителя пройдет после открытого голосования и согласования кандидатуры с правительством России.
По словам руководителя фонда «Скульптор» при РАХ Григория Орехова, список кандидатов пока не сформирован, однако он выразил уверенность, что новым президентом станет достойный человек.
«Есть регламент, сначала будет проводиться собрание, где объявляются кандидаты. Затем проводится открытое голосование, после чего кандидатура утверждается правительством РФ», – заявил Орехов.
Он отметил, что проведение внеочередного собрания связано с тем, что смерть Церетели была неожиданной. Церетели возглавлял Академию с декабря 1997 года, в последний раз его переизбрали в 2021 году. Мастерская и галерея скульптора могут перейти под руководство его внука Василия Церетели, который ранее был его правой рукой, добавил Орехов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с известным скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя, а похоронят его, вероятно, в Тбилиси.
Зураб Церетели, один из самых известных российских художников и скульпторов, скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни.