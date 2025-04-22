В Тбилиси заявили об иллюзорности намерений победить Россию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию и этим и мы могли бы воспользоваться, так как России якобы стало бы не до нас и можно было бы объединить Грузию, – заявила она. – Развитие событий показало, что на этом пути и НАТО не помогло Украине достаточно, и США требуют от Украины отказаться от идеи вступления в НАТО и признать территориальные потери».

«Сегодня Россия, против которой Запад тысячами вводил санкции, с позиции победителя ведет переговоры с США об условиях мира, а остальной мир, который предсказывал в этой войне стратегическое поражение или разрушение России, приветствует мирные переговоры с ней», – отметила сторонница нейтралитета Грузии.

По словам Наны Какабадзе, «исходя из этого большинство населения Грузии поняло и приняло, что мы не та страна, которая может рассчитывать на шанс возвращения территорий в случае войны с Россией».

«Наоборот, при таком развитии событий мы могли бы потерять еще больше территорий или быть полностью уничтоженными, – отметила она. – Люди в Грузии поняли, что в политике место рационализму, а не эмоциям».

Нана Какабадзе напомнила, что «маргинализированная оппозиция призывает грузинское большинство поддержать ее русофобскую риторику, пытаясь за счет этого увеличить масштабы протестов в Грузии и свергнуть власть».

«Большинство в ответ спрашивает: «А что будет потом?», получая туманные ответы о коалиционном правительстве, которое вернет расположение Запада и победит Россию, объединит страну», – сказала Нана Какабадзе.