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Чекунков назвал муниципалитеты союзниками развития Арктики и Дальнего Востока
Чекунков отметил роль муниципалитетов в реализации стратегии развития Арктики
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о важности органов местного самоуправления для реализации государственной стратегии по развитию Арктики и Дальнего Востока.
Он подчеркнул, что позитивные изменения невозможны без прямого участия людей и их вовлеченности в социально-экономические процессы, передает сайт ВАРМСУ.
В ходе форума Чекунков отметил: «Наши мощные союзники в этой работе на территориях – органы местного самоуправления, муниципальные служащие, которые включаются в решение задач любой сложности, проявляя высокую ответственность и искреннее желание делать комфортным и успешным свой город, свой квартал, дом».
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая указала на уникальность законодательных решений для Дальнего Востока, отметив наличие более ста законов и 500 подзаконных актов, обеспечивающих развитие региона. Яровая предложила разработать рекомендации для участия муниципалитетов в формировании Северного завоза, что позволит эффективнее создавать стратегические запасы продовольствия.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что настоящим драйвером развития Арктики являются люди, а не только инвестиции, а Мурманск назвал форпостом России в Арктике.