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    Как реформа Госдепа скажется на интересах России
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    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
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    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    5 комментариев
    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня

    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах

    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    20 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не заявлял о продлении пасхального перемирия, оно истечет в ближайшую ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Иных команд не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, президент России распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

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    21 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами

    В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина

    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    @ Пресс-служба Национального центра Россия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.

    В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».

    Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

    Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.

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    21 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    ВСУ предприняли 12 попыток прорыва в Белгородскую область за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несмотря на объявленный режим прекращения огня, за сутки украинские вооруженные формирования двенадцать раз предпринимали попытки прорыва в Белгородскую область, активно используя БПЛА и артиллерию.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», 20 апреля группировка войск «Север» на основании решения Верховного главнокомандующего придерживалась режима прекращения огня. В течение суток противник неоднократно нарушал перемирие, применяя БПЛА, артиллерию и совершая 12 попыток проникновения на территорию Белгородской области.

    Утром три штурмовые группы ВСУ пересекли границу в районе Миропольского, скрывшись в лесополосе, еще две пытались проникнуть на том же участке позже. Пять раз украинские подразделения пытались прорваться через леса Краснояружского района, но были остановлены сбросами средств поражения с российских дронов. Две группы были раскрыты при попытке выйти к Гоптаровке, после чего отошли в Сумскую область. Противник осведомлен о наблюдении российских сил и ведет переговоры о сдаче в плен, двое военных ВСУ уже обратились через чат-бот к российским военным после переброски в 225-й отдельный штурмовой полк.

    За неделю украинская армия предприняла 18 попыток переброски подкрепления в район Поповки, численностью более 80 человек. Большинство были уничтожены, остальные отступили. ВСУ не раз атаковали гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами: в Нечаевке от взрыва пострадали двое детей и женщина, которым оказывается помощь.

    На Сумском направлении также отмечены нарушения режима прекращения огня. В приграничье Суджанского района военнослужащие «Севера» проводят разминирование, эвакуацию мирного населения и транспортировку тел украинских военных в российские морги. За сутки обезврежено 12 797 взрывоопасных предметов. При эвакуации людей из Гуево российские силы попали под массированный налет вражеских дронов, а при попытке вывоза тел украинских военных подверглись артобстрелу.

    Киевское командование препятствует вывозу тел погибших украинских военных, несмотря на то что родственники надеются на их захоронение. На Волчанском и Липцовском направлениях контратак не зафиксировано, но отмечено активное применение тяжелых дронов типа «Баба Яга» и сбитие более 20 БПЛА за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, украинские военные за сутки потеряли в регионе более 230 человек и склад боеприпасов, а при обстреле со стороны ВСУ в Гуево пострадала эвакуировавшаяся семья с ребенком.

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

    Коментарии (32)
    21 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время временной приостановки огня украинские силы сосредоточились на строительстве укреплений и передислокации вооружения на приграничных территориях, рассказал источник в группировке войск «Север».

    Киевский режим использовал пасхальное перемирие для укрепления своих позиций на границе Курской и Сумской областей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север». По его словам, за время временного прекращения огня украинские военные активно дооборудовали оборонительные рубежи и перемещали артиллерию на новые позиции.

    По его данным, украинская армия запускала дроны для облета позиций, чтобы проверить эффективность маскировки.

    Военнослужащий добавил, что украинские войска не только перемещали технику, но и занимались фортификационными работами: копали, маскировали, углубляли и дооборудовали огневые точки. Такие действия, по мнению источника, направлены на максимальное укрепление обороны в приграничных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, однако Вооруженные силы Украины нарушили договоренности и ударили по Донецку.

    Коментарии (8)
    21 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» с оружием у жителей страны, когда дело касается его отправки на Украину, пишет The Telegraph.

    Борис Писториус, самый популярный, согласно опросам, политик Германии, заметил, что ни в одной стране не было таких «публичных дебатов» об отправке конкретного оружия на Украину, включая Великобританию и Францию, которые совместно изготовили ракеты Storm Shadow и направили Киеву в 2024 году, пишет The Telegraph.

    «Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием», – сказал Писториус, когда Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку ракет Taurus.

    Отвечая на комментарий Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ничего плохого в эротике нет, «люди любят эротику и не только немцы».

    «Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Репербане (район красных фонарей Гамбурга – прим. ВЗГЛЯД). Идет война. И Украине нужен Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться», – цитирует Мельника газета.

    Покидающий пост канцлера ФРГ от партии СДПГ Олаф Шольц ранее заблокировал поставку ракет Taurus на Украину из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

    Писториус не исключил отправки оружия Украине, заявив, что «есть веские аргументы как за, так и против».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

    При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

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    21 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

    Визит президента состоялся в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Москве с 21 по 23 апреля, передает ТАСС.

    Мероприятие проводится ежегодно и направлено на развитие и продвижение муниципального самоуправления в России. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

    Напомним, 26 марта Путин посетил Национальный центр «Россия».

    Ранее сообщалось, что в 2029 году на Краснопресненской набережной Москвы завершится строительство нового здания Национального центра «Россия», проектирование которого осуществляется с участием ведущих архитекторов страны.

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    21 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами

    Путин подписал закон о расширении оснований для признания граждан иноагентами

    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Как передает ТАСС, опубликованный закон предусматривает расширение критериев для признания граждан иноагентами. Теперь этот статус может быть присвоен тем, кто оказывает содействие международным организациям и иностранным органам власти, если их решения направлены против интересов безопасности России и принимаются без участия страны.

    Документ также охватывает случаи вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности России. Если такие сведения могут быть использованы иностранными структурами для угрозы национальной безопасности, лица, причастные к этому, также получат статус иноагентов.

    Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

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    21 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Горналь Курской области российские военные начали зачистку окрестных лесополос, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

    Российские военные ведут бои в районе села Горналь в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, бойцы продвинулись в этом районе и приступили к зачистке близлежащих лесополос.

    «Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», – отметил Лавина.

    По его словам, сейчас российские подразделения занимаются разведкой боем и подавлением огневых точек противника.

    Ранее ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.


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    21 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    Стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия
    Стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные во время пасхального перемирия позволили украинским бойцам забрать тела погибших сослуживцев из так называемой серой зоны на линии соприкосновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, соблюдение российскими войсками пасхального перемирия позволило украинским вооруженным силам забрать с линии фронта тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    «Обычно командование ВСУ не сильно заморачивается насчет эвакуации убитых солдат, предпочитая их заносить в списки без вести пропавших», – сказал Рогов.

    По словам Рогова, несмотря на провокации со стороны противника, российские военные проявили гуманизм и не препятствовали эвакуации погибших украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне специальной военной операции, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия , однако Вооруженные силы Украины нарушили перемирие и ударили по Донецку.

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    21 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО
    ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны около Хмелевки в Сумской области. Потери ВСУ при этом составили до 20 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Купянска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Яблоновкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и бронемашину «Казак».

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты у Богатыря в ДНР.

    При этом потери противника составили более 25 военнослужащих и бронетранспортер.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Новоданиловки в Запорожской области и Понятовки в Херсонской области. Были уничтожены до десяти военнослужащих, станция РЭБ и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.

    Средствами ПВО уничтожены 104 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 935 беспилотников, 604 ЗРК, 22 970 танков и других бронемашин, 1544 боевые машины РСЗО, 23 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 389 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне отметила, что украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия.

    Ранее стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия.

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    21 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия
    Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В период с 19 по 21 апреля ВСУ 4,9 тыс. нарушили пасхальное перемирие, используя артиллерию и беспилотники для атак на позиции российских военных и гражданские объекты, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, оставаясь на ранее занятых позициях. За это время зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия со стороны украинских сил.

    Украинские формирования продолжали вести артиллерийский огонь по позициям российских войск и наносить удары беспилотниками, в том числе по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Только по этим регионам совершено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с коптеров. Под ударами оказались 25 опорных пунктов ВС России и 51 населенный пункт.

    За время перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также у Олешни в Курской области. Все атаки были отражены российскими военными. Противник использовал 90 беспилотников самолетного типа, восемь из которых действовали вне зоны СВО. Все дроны были уничтожены.

    Всего зафиксировано 1404 артиллерийских обстрела, а также нанесено 3316 ударов с применением квадрокоптеров по позициям российских войск.

    Напомним, пасхальное перемирие действовало в зоне специальной военной операции с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия.

    Минобороны сообщило, что ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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