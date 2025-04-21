Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.0 комментариев
Аргентина решила объявить недельный траур после смерти папы римского
Президент Аргентины решил объявить недельный траур из-за смерти папы Франциска
Власти Аргентины подготовили решение о введении недельного траура после сообщения о смерти Папы Римского Франциска, соответствующее заявление сделал представитель администрации президента.
Официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что глава государства Хавьер Милей объявит семидневный траур из-за смерти Папы Римского Франциска, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет. Позже в Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями. Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости. Между тем Карл III назвал папу Франциска символом сострадания.