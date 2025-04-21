Карл III назвал папу Франциска символом сострадания и заботы об экологии

Tекст: Мария Иванова

Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска, передает ТАСС.

Монарх отметил, что был глубоко опечален новостью о кончине главы Католической церкви и добавил: «Его Святейшество будут помнить за его сострадание, обеспокоенность по поводу единства Церкви и неустанную приверженность общим интересам всех верующих и тех, кто по доброй воле работает на благо других». Карл III особо подчеркнул христианские взгляды понтифика на защиту окружающей среды, отметив, что его вера в заботу о творении как выражение веры в Бога нашла отклик у многих людей во всем мире.

Карл III стал одним из последних, кто лично встретился с папой Франциском. Встреча состоялась две недели назад во время его государственного визита в Италию. Изначально планировался визит в Ватикан, однако из-за ухудшения состояния здоровья папы программу изменили, состоялась только личная встреча монарха с понтификом.

Премьер-министр Кир Стармер также выразил «глубокие соболезнования» и заявил, что неустанные усилия папы Франциска «для продвижения более справедливого для всех мира оставят долговечное наследие». Сообщается, что соболезнования по поводу смерти понтифика выразили все ведущие политики Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

В католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив его вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

Другие мировые лидеры также выразили соболезнования, отметив его усилия по развитию межрелигиозного диалога, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.