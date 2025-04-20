Потери ВСУ в Курской области до пасхального перемирия составили до 155 военных

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, до начала пасхального перемирия группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе Горналя на Курском направлении. В операции были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники и артиллерия.

По официальным данным, потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы. Удары наносились также по технике и живой силе ВСУ в населенных пунктах Сумской области Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

Минобороны отметило, что всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2281 боевую бронированную машину, 2747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций радиоэлектронной борьбы, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Ранее подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области. До этого Россия вернула контроль над селом Гуево в Суджанском районе в рамках операции по выдавливанию сил противника из области.

Также ВС России до пасхального перемирия освободили Новомихайловку в ДНР.