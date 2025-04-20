В Донецке выковали крест из снарядов для установки в Судже Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в Курск доставили православный крест, изготовленный мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из снарядов. Символ веры и победы планируют установить в освобожденной от ВСУ Судже, когда это позволит оперативная обстановка.

Пока крест будет находиться рядом со Знаменским кафедральным собором в Курске. По словам директора фонда «Руспомощь» и добровольца бригады «Эспаньола» Василия Александрова, «на кресте, изготовленном для Курской земли, присутствуют три розы как символ Святой Троицы. Сам православный крест возвышается над поверженным оружием, приносящим зло и смерть».

Подобные кресты уже установлены в 12 местах Донбасса, где с 2014 года шли боевые действия. Всего планируется установить 33 таких креста. Каждый из них выполнен в едином стиле, но отличается уникальными деталями, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

Ранее президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области.



