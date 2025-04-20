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    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 13:18 • Новости дня

    В Донецке выковали крест из снарядов для установки в Судже Курской области

    В Донецке выковали крест из снарядов для установки в Судже Курской области
    @ t.me/kurskadm

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курск доставили православный крест, выкованный из снарядов донецким кузнецом, который планируется установить в Судже Курской области после стабилизации обстановки.

    Как передает ТАСС, в Курск доставили православный крест, изготовленный мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из снарядов. Символ веры и победы планируют установить в освобожденной от ВСУ Судже, когда это позволит оперативная обстановка.

    Пока крест будет находиться рядом со Знаменским кафедральным собором в Курске. По словам директора фонда «Руспомощь» и добровольца бригады «Эспаньола» Василия Александрова, «на кресте, изготовленном для Курской земли, присутствуют три розы как символ Святой Троицы. Сам православный крест возвышается над поверженным оружием, приносящим зло и смерть».

    Подобные кресты уже установлены в 12 местах Донбасса, где с 2014 года шли боевые действия. Всего планируется установить 33 таких креста. Каждый из них выполнен в едином стиле, но отличается уникальными деталями, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

    Ранее президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области.


    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

    Коментарии (7)
    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Также нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Водолаг, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75170 военнослужащих, 411 танков, 335 машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2280 бронемашин, 2743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России продолжают бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР.

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

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    18 апреля 2025, 22:12 • Новости дня
    Хинштейн покинул совет директоров «Почты России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Курской области Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России». Вместо него членом совета назначен депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

    Как передает ТАСС, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от позиции в совете директоров «Почты России» согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Новым членом совета директоров стал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    В пресс-службе «Почты России» отказались комментировать кадровые изменения. Ранее Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Курской области находятся в полном контакте с правоохранительными органами по делу экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, а Корпорация развития Курской области (КРКО), стала супермонополией в регионе при их руководстве и использовалась для строительства оборонительных сооружений.

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    19 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    ПВО сбила украинские дроны над Курской и Белгородской областями

    Министерство обороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников ночью

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, по данным Минобороны.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 19 апреля уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над территорией Белгородской области, второй – над территорией Курской области.

    В официальном сообщении оборонного ведомства подчеркнули: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области».

    Дополнительных сведений о последствиях возможного падения обломков или повреждениях объектов на земле не приводилось. Министерство обороны также не уточнило модели сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

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    19 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 75 военных на белгородском направлении за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    На белгородском направлении украинская армия за сутки понесла значительные потери в живой силе и технике, включая до 75 военнослужащих и несколько боевых машин.

    Как передает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на белгородском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил: «Подразделения группировки войск „Север“ продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области».

    Якимкин уточнил, что потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. По его словам, в указанных районах была нанесена значительная потеря силам противника за счет слаженных действий российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Подразделения Южной группировки на этой неделе освободили населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике.

    При этом подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области.

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    19 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    СК установил причастных к атаке дронами на Курск командиров ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Военные следователи определили личности украинских командиров, которые руководили атакой на Курск с использованием более 100 беспилотников, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    В Telegram-канале ведомства указано, что установлены личности командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля.

    Речь идет о командире 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковнике Дмитрии Бондаровиче, командире 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Андрее Дзянии и его заместителе Виталии Сендзюке.

    Петренко подчеркнула, что по данным следствия именно под их руководством военнослужащие ВСУ совершили атаку более чем ста беспилотниками по гражданским объектам города.

    Следствие квалифицировало действия командиров по части третьей статьи 205 УК РФ – террористический акт. Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка.

    Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

    Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

    В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.

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    18 апреля 2025, 06:49 • Новости дня
    ПВО сбила 17 украинских беспилотников над Воронежской областью

    ПВО сбила 17 украинских дронов над Воронежской областью, повреждены дома и авто

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области российские средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников, повредив дома и машины.

    Как передает ТАСС, российские силы ПВО сбили не менее 17 украинских беспилотников в Воронежской области. Инцидент произошел в двух районах, о чем сообщил губернатор области Александр Гусев.

    Гусев уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Однако падение обломков дронов привело к повреждению окон в двух частных домах, двух автомобилей и газовой трубы. Также был посечен фасад одного из домов.

    Власти региона принимают меры по устранению последствий инцидента и обеспечению безопасности населения. На месте работают экстренные службы и специалисты, которые занимаются оценкой ущерба и восстановительными работами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки украинские войска 21 раз атаковали ДНР, выпустив 49 боеприпасов, что привело к гибели ребенка 2015 года рождения; украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано; Киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, на Россию было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    17 апреля 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли 165 военных и два танка в Сумской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 165 военных и два танка в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия на Сумском направлении, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ. Бои развернулись в районе населенных пунктов Горналь, Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

    Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников и артиллерии поразили живую силу и технику противника в районах Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

    За сутки украинская армия потеряла до 165 военнослужащих, а также два танка, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и три артиллерийских орудия. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили до 74 780 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

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    18 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    СК завел дело после удара украинского дрона по ЛЭП в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело по статье о террористическом акте возбуждено после удара украинских боевиков по линии электропередач в Курской области, сообщил Следственный комитет России.

    Дело завели по статье о теракте, само нападение произошло 17 апреля, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Атака производилась с помощью беспилотного летательного аппарата на высоковольтную линию в деревне Долгое Курского района Курской области.

    Ранее СК завел дело после того, как жительница хутора Колмаков в Курской области сообщила об убийстве в январе 2025 года трех членов ее семьи украинскими военнослужащими.

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    19 апреля 2025, 16:39 • Новости дня
    Хинштейн: Час окончательного освобождения Курской области все ближе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Хинштейн в своем Telegram-канале подчеркнул: «Час окончательного освобождения Курской земли – все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!».

    Напомним, в субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Олешни расширяет возможности российской армии на Украине. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни.

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    20 апреля 2025, 13:36 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области до пасхального перемирия составили до 155 военных

    Tекст: Вера Басилая

    Потери ВСУ в Курской области до пасхального перемирия составили до 155 военных, ВС России нанесли поражение украинским боевикам под Горналем, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, до начала пасхального перемирия группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе Горналя на Курском направлении. В операции были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники и артиллерия.

    По официальным данным, потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы. Удары наносились также по технике и живой силе ВСУ в населенных пунктах Сумской области Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

    Минобороны отметило, что всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тыс. военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2281 боевую бронированную машину, 2747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций радиоэлектронной борьбы, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области. До этого Россия вернула контроль над селом Гуево в Суджанском районе в рамках операции по выдавливанию сил противника из области.

    Также ВС России до пасхального перемирия освободили Новомихайловку в ДНР.

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