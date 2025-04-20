Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
В Донецке выковали крест из снарядов для установки в Судже Курской области
В Курск доставили православный крест, выкованный из снарядов донецким кузнецом, который планируется установить в Судже Курской области после стабилизации обстановки.
Как передает ТАСС, в Курск доставили православный крест, изготовленный мастером-кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из снарядов. Символ веры и победы планируют установить в освобожденной от ВСУ Судже, когда это позволит оперативная обстановка.
Пока крест будет находиться рядом со Знаменским кафедральным собором в Курске. По словам директора фонда «Руспомощь» и добровольца бригады «Эспаньола» Василия Александрова, «на кресте, изготовленном для Курской земли, присутствуют три розы как символ Святой Троицы. Сам православный крест возвышается над поверженным оружием, приносящим зло и смерть».
Подобные кресты уже установлены в 12 местах Донбасса, где с 2014 года шли боевые действия. Всего планируется установить 33 таких креста. Каждый из них выполнен в едином стиле, но отличается уникальными деталями, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
Ранее президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области.