На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Эксперт сообщил о срыве разработки украинского ОТКР «Сапсан» из-за удара России
Военный эксперт Перенджиев: Россия уничтожает украинский проект по созданию «Сапсана» на корню
Групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан» фактически останавливает дальнейшую разработку этого оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. По данным Минобороны, Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний «Сапсана».
«Групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» фактически останавливает дальнейшую разработку этого оружия. В результате уничтожаются также технологии производства этой ракеты», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».
По его словам, Россия тщательно отслеживала ход разработки «Сапсана»: «Это очень опасная разработка, поэтому была четкая команда не ждать, когда украинцы примут ее на вооружение, а отслеживать дальнейшие испытания и уничтожить все это на корню. Эта задача была выполнена».
«Комбинированный удар говорит о том, что Россия работает на упреждение и предотвращение различного рода агрессивных действий со стороны ВСУ и киевского режима в целом. Мы успешно выполняем задачу по демилитаризации Украины за счет таких четких и точечных ударов», – подчеркнул эксперт.
Собеседник напомнил, что разработка «Сапсана» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске (Днепр) ведется с 2006 года. «В последние полгода со стороны Зеленского и его команды звучали заявления о разработке дальнобойных ракет и о том, что Украина самостоятельно сможет наносить удары по российской территории без помощи США, Британии и Германии. Но потом наступила резкая тишина и зацикленность на передаче Украине немецких ракет Taurus», – напомнил спикер.
Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний «Сапсана». Также были уничтожены прикрывающие украинский ОТРК норвежские зенитные ракетные системы NASAMS.
Это не первый удар России по «Сапсану». В ноябре прошлого года были поражены цеха производства компонентов и места проведения испытаний ракет для этого комплекса.
Об успешном прохождении испытании «Сапсана» Владимир Зеленский заявлял в августе прошлого года, не приводя подробностей.
По данным украинских СМИ, в качестве средств поражения конструкторы планировали использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты. Для пусков могут использоваться баллистические ракеты класса «земля – земля». Кроме того, «Сапсан» намеревались использовать в качестве систем ПВО с дальностью стрельбы до 500 км.
Вплоть до 2014 года работы по созданию собственного ОТРК дальностью до 500 км имели вялый характер, но с началом открытого противостояния с Россией украинское руководство решило модернизировать и разрабатывать собственные средства сдерживания и обороны.
Одним из ключевых направлений стало создание ОТРК с баллистическими ракетами, способных наносить удары на значительные расстояния по ключевым военным и инфраструктурным целям противника. В августе 2018-го макет «Сапсана» был показан на параде по случаю Дня независимости Украины. Впервые пуск ракеты из этого ОТРК продемонстрировали в новогоднем обращении Зеленского 1 января этого года.